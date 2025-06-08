ABD savaş alanına döndü: Ulusal Muhafızlar sahaya iniyor! Plastik mermi havada uçuştu

ABD'nin Los Angeles kentinde göçmen karşıtı baskınlara karşı başlayan protestolar, kısa sürede tam anlamıyla bir iç güvenlik krizine dönüştü. Federal ajanlar ve Ulusal Muhafızlar, sokaklara inen binlerce göstericiyi dağıtmak için plastik mermiler, biber gazı ve ses bombaları kullandı. Kaliforniya Valisi’nin tüm itirazlarına rağmen 2.000 Ulusal Muhafız askerini görevlendiren Başkan Donald Trump, protestoları “şiddetli bir ayaklanma” olarak tanımladı.

Amerika Birleşik Devletleri, seçim öncesi bir kez daha sokak çatışmalarıyla sarsıldı. Los Angeles’ın Latin nüfusun yoğun yaşadığı Paramount bölgesinde, federal göçmenlik baskınlarını protesto eden yüzlerce kişi, plastik mermi, ses bombası ve biber gazıyla karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump, yaşananları "kanunsuzluk" olarak tanımlayarak Kaliforniya’ya 2.000 kişilik Ulusal Muhafız birliği gönderdi.

GÖKYÜZÜNÜ GAZ, SOKAKLARI MERMİ BULUTLARI KAPLADI

7 Haziran gecesi yaşanan olaylarda, protestocuların Home Depot önünde toplandığı sırada güvenlik güçleri plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. Federal ajanlar tam teçhizatla kalabalığa ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attı. Bazı göstericiler mermilerle vurulurken, sosyal medyada birçok gazeteci "hedef alınarak" plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.

"BU BİR AYAKLANMA GİRİŞİMİ"

Beyaz Saray Politikadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller, yaşanan olayları "şiddetli bir ayaklanma" olarak tanımladı. Miller, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “Bu bir violent insurrection’dır. Hukuk dışı her girişim güçlü biçimde bastırılacaktır” ifadelerini kullandı.

TRUMP: SIFIR TOLERANS

Trump yönetimi adına yapılan açıklamada, “Bu bir ayaklanma girişimi. Kolluk kuvvetlerine saldıranlara sıfır tolerans uygulanacak” denildi. Başkan Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un tüm itirazlarına rağmen Ulusal Muhafızları federalleştirerek doğrudan kontrol altına aldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, bu müdahalenin “sadece gerilimi tırmandıracağını” belirtti. X platformunda yaptığı açıklamada “Bu bir gösteri. Onlara o şovu vermeyin. Şiddet kullanmayın” sözleriyle itidal çağrısı yaptı.

LOS ANGELES SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Protestocuların federal araçlara taş ve beton blokları attığı, sokakların çöp yangınlarıyla aydınlandığı gece boyunca Paramount ve Compton sokakları adeta savaş alanına döndü. Federal ajanların konuşlandığı Home Depot çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.

GAZETECİLER PLASTİK MERMİLERLE VURULDU

Olayları takip eden bazı gazeteciler doğrudan hedef alınarak plastik mermiyle yaralandıklarını duyurdu. Bir basın mensubu “Beni doğrudan alnımdan vurdular. Gözümü kaybedebilirdim” açıklamasında bulundu.

ABD Savcılığı, protestolarda en az bir düzine kişinin tutuklandığını duyurdu. Trump’ın sınır güvenliği danışmanı Tom Homan, Kaliforniya Valisi ve Los Angeles Belediye Başkanı’nın “çizgiyi geçmeleri halinde tutuklanabileceklerini” ifade etti.

NELER OLDU?

Protestolar, federal göçmenlik ajanlarının bir gün önce Los Angeles genelinde gerçekleştirdiği baskınların ardından başladı. 100’den fazla göçmenin gözaltına alındığı operasyonlar, “göçmen avı” olarak nitelenirken, Paramount ve çevresi gün boyu gerilimin merkezine dönüştü.

Trump’ın Ulusal Muhafız kararının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth de devreye girdi. Hegseth, “Şiddet devam ederse aktif görevdeki deniz piyadeleri de harekete geçirilecek. Yüksek alarm durumundalar” demişti.