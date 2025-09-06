ABD’de şafak operasyonu! Hyundai fabrikasında 475 kişi aynı anda gözaltına alındı

ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan Hyundai Metaplant elektrikli araç fabrikasına düzenlenen geniş çaplı göçmenlik baskınında 475 kişi gözaltına alındı.

ABD İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer federal birimlerin katıldığı operasyonda gözaltına alınanların çoğunun Güney Kore vatandaşı olduğu açıklandı.

Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin doğrudan Hyundai çalışanı olmadığını, alt yüklenici firmalar üzerinden istihdam edildiklerini ifade etti.

HSI Georgia Sorumlusu Özel Ajan Steven Schrank, operasyonun aylar süren soruşturmanın ardından gerçekleştirildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Bu operasyon, Georgialılar ve Amerikalılar için işleri koruma, ekonomimizin bütünlüğünü sağlama ve işçileri sömürüden koruma konusundaki kararlılığımızı vurgulamaktadır."

Schrank, tesisin içinde alt yükleniciler ve onların alt yüklenicilerinden oluşan karmaşık bir ağ bulunduğunu ve federal ajanların bu yapının tamamını ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti.

HYUNDAİ: GÖZALTINA ALINANLAR DOĞRUDAN ÇALIŞANIMIZ DEĞİL

Olay sonrası açıklama yapan Hyundai Motor Company, "durumu yakından takip ettiğini" ve gözaltına alınanların doğrudan şirket bünyesinde çalışanlar olmadığını anladıklarını duyurdu.

Şirket, "Tesisimizde çalışan herkesin güvenliği ve refahı önceliğimizdir. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde yasa ve yönetmeliklere tam uyum içindeyiz" açıklamasını yaptı.

FBI, DEA, ATF VE CBP OPERASYONU BİRLİKTE YÜRÜTTÜ

Baskın, sadece HSI tarafından değil; FBI, ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi (CBP), Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu (ATF) gibi birimlerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Şu ana kadar herhangi bir cezai suçlama açıklanmadı, ancak ajanların tesiste ek kanıtlar topladığı bildirildi.

GEORGİA'NIN "TARİHİ KALKINMA PROJESİ" GÖLGEDE KALDI

Hyundai ve LG ortaklığıyla kurulan ve Georgia Valisi Brian Kemp tarafından “eyalet tarihinin en büyük ekonomik kalkınma projesi” olarak tanımlanan fabrika, halen inşaat aşamasındaydı. Ancak baskın sonrası, 2026’da planlanan tam faaliyete geçiş takviminin etkilenip etkilenmeyeceği belirsizliğini koruyor.