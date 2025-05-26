ABD'de silahlı saldırganlar dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Carolina eyaletinde silahlı şahıslar önüne gelene kurşun yağdırdı. Olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı, yetkililer sayının artabileceğini açıkladı.

Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

11 YARALI VAR, SAYI ARTABİLİR!

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.