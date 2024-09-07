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ABD'de uçak kazası! Hayatını kaybedenler var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;de uçak kazası! Hayatını kaybedenler var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de tek motorlu uçak düştü. Indiana eyaletinde hav alanına inmeye çalışan uçak görgü tanıklarının anlattığına göre aniden ters döndü ve mısır tarlasına düştü. Düşen uçak alev alırken, uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Madison County Şerifliği'nden Yüzbaşı Darwin Dwiggins, Iowa eyaletinden Indiana yönüne doğru uçan bir uçağın inmek üzere olduğu Anderson Havalimanı yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Dwiggins, görgü tanıklarının iniş öncesi uçağın ters döndüğünü ve mısır tarlasına düştüğünü ifade ettiğini söyledi.

Düşen uçağın alev aldığını vurgulayan Dwiggins, uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın düşüş sebebinin bilinmediğini ancak konuya dair inceleme başlatılması için bir müfettişin olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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