ABD'deki başkanlık seçiminde Trump ve Biden'ın kaderini Arap-Amerikanlar belirleyecek

Arap-Amerikanlar, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçiminde adaylar Trump ve Biden'ın kaderini belirleyecek seçmen kitlesi olarak gösteriliyor. Yapılan anketlerde, Biden'ın İsrail'e verdiği destek gözler önüne serildi.

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Dünya, 5 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan ABD'deki Başkanlık seçimine odaklandı. Amerika'da başkanın kim olacağını en çok merak edenler ise hiç şüphesiz Filistin destekçisi Araplar.

ARAP AMERİKALILAR KİMİ DESTEKLEYECEK?

ABD'deki Başkanlık seçiminde eski Başkan Donald Trump ve şuan görevine devam eden Başkan Joe Biden yarışacak. Trump'ın anketlerde öldüğü ileri sürülse de 5 Kasım'da büyük bir yarış olacağı ifade ediliyor.

Başkanın kim olacağını belirleyecek kitlelerden biri de Amerika'daki Müslümanlar.

Arap Amerikalıların oyunu İsrail'in Filistin'deki soykırımını destekleyen ve silah yarımı yapan Biden'a karşı Trump'tan yana kullanması bekleniyor. Artan tepkiye karılık olarak Biden yönetimi ateşkes teklifinde bulundu ancak bu teklif İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından reddedildi.

BİDEN SİYONİSTLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İsrail'in Hamas'ı işaret ederek bebekleri, kadınları katletmesine sessiz kalan Biden, siyonist duruşunu yineledi. Biden, kişinin siyonist olmak için Yahudi olmasının gerekmediğini vurguladı.

Biden'ın tutumunun Arap seçmenleri Trump'a doğru ittiğine inanılıyor. Trump, Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmeyi kolaylaştıran İbrahim Anlaşması'nın mimarıydı. Ancak Trump'ın başkanlığı sırasında ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı.

BIDEN, TRUMP'A GÖRE ARAPLARIN GÖZÜNDE DAHA OLUMSUZ

Arap Amerikan Enstitüsü (AAI) tarafından yapılan ankette, Arap Amerikalıların %79'unun Başkan Biden hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu ortaya koydu. %55'in ise Trump hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu ankette gözler önüne serildi.