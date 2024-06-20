Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta arayla Putin ve Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ardından 3-4 Temmuz'da Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. İkili görüşmede Ukrayna krizi ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yanı sıra Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili gelişmeler, ikinci nükleer santral inşası, Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezi gibi konular masada olacak. Erdoğan bir hafta sonra ise 9-11 Temmuz'da Biden ile bir araya gelecek.

Biden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti

Biden ve Netanyahu'nun arası buz gibi! ABD İsrail ile üst düzey toplantıyı iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin ardından 3-4 Temmuz’da Astana’da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 9-11 Temmuz’da Washington’da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi’nde ise ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Astana’daki buluşmada Ukrayna krizi ve İsrail’in Gazze saldırılarının yanı sıra iki ülke arasındaki ticari ilişkileri de içeren geniş bir yelpazede pek çok başlık bulunuyor.

MASADAKİ KONULAR

“Suriye” konusunun da detaylı olarak ele alınması beklenen görüşmede ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili gelişmeler, ikinci nükleer santral inşası, Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezi gibi konular da masada olacak.

Görüşmede, BRICS konusunun da gündeme gelmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BİDEN İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihleri arasında ise NATO Liderler Zirvesi için ABD’nin başkenti Washington’a gidecek. Zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail’in Gazze saldırılarının ana gündem başlıkları olarak öne çıkması, kollektif savunma konusuna ayrı başlık açılması, NATO ülkelerinin GSYH’nın yüzde 2’sini savunmaya ayırmaları hedefinin incelenmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın zirve marjında Biden ile görüşmesi de öngörülüyor.