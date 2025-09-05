Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD’nin eski başkanı Joe Biden’a ikinci kanser şoku! 82 yaşında yeniden ameliyata alındı

ABD’nin eski başkanı Joe Biden’a ikinci kanser şoku! 82 yaşında yeniden ameliyata alındı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD’nin eski başkanı Joe Biden’a ikinci kanser şoku! 82 yaşında yeniden ameliyata alındı
Joe Biden, Cilt Kanseri, Sağlık, ABD, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, cilt kanseri lezyonlarını aldırmak için Mohs cerrahisi geçirdi. CNN’in doğruladığı operasyonun ardından Biden’ın alnında dikkat çeken yara izi görüldü.

82 yaşındaki eski ABD Başkanı Joe Biden, cilt kanseri lezyonlarını aldırmak için Mohs cerrahisi geçirdi. Biden’ın sözcüsü, ameliyatı CNN’e doğrularken, operasyonun tam tarihi paylaşılmadı.

BİDEN'IN ALNINDA YARA İZİ GÖRÜLDÜ

CNN’in aktardığına göre internette yayılan görüntülerde Biden’ın alnında belirgin bir yara izi bulunuyor. 

MOHS AMELİYATI NEDİR?

Mohs cerrahisi, cilt kanserinde en etkili yöntemlerden biri olarak biliniyor. Ameliyat sırasında deri tabakaları tek tek alınarak mikroskop altında inceleniyor ve kanserli hücre kalmadığında işlem sonlandırılıyor. Özellikle yüz ve eller gibi hassas bölgelerde uygulanan bu teknik, hızlı büyüyen lezyonlarda tercih ediliyor.

DAHA ÖNCE DE KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Biden, 2023 yılında görevdeyken göğsünden bazal hücreli karsinom alınmıştı. Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O’Connor o dönem yaptığı açıklamada, “Tüm kanserli doku başarıyla çıkarıldı” demiş ve Biden’ın dermatolojik gözetim altında kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ SONRASI TEDAVİ SÜRÜYOR

Eski başkan, Mayıs 2025’te kemiklerine yayılmış agresif prostat kanseri teşhisi konduğunu açıklamıştı. O tarihten bu yana ağızdan alınan ilaçlarla tedavi görüyor.

Biden, CNN’e yaptığı açıklamada umutlu olduğunu belirterek, “Bunu yenebileceğimizi umuyoruz. Hiçbir organda yok, kemiklerim güçlü, yayılmamış. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

FETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktıKıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karayipler’de savaş provası! Venezüella F-16’ları ABD gemisini kıskaca aldı - DünyaVenezüella F-16’ları ABD gemisini kıskaca aldıUkrayna’dan 60 milyon dolarlık darbe! Rusya’nın güneyini koruyan radar imha edildi - DünyaRusya’nın güney hattı savunmasız kaldı!ABD’de Türkiye maddesi: Yardım kısıtlamaları için değişiklik teklif edildi - DünyaABD’de 'Türkiye' maddesi!Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı - DünyaYolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralıTavuk yemeği sonrası hastanelik oldu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı - DünyaTavuk yemeği sonrası hastanelik oldu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktıTürkiye’nin karşı çıktığı GSI hattı yerle bir oldu! Yunanistan ve GKRY’de rüşvet ağı ifşa oldu - DünyaTürkiye karşı çıktı, proje çöktü!
Sonraki Haber Yükleniyor...