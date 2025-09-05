ABD’nin eski başkanı Joe Biden’a ikinci kanser şoku! 82 yaşında yeniden ameliyata alındı

82 yaşındaki eski ABD Başkanı Joe Biden, cilt kanseri lezyonlarını aldırmak için Mohs cerrahisi geçirdi. Biden’ın sözcüsü, ameliyatı CNN’e doğrularken, operasyonun tam tarihi paylaşılmadı.

BİDEN'IN ALNINDA YARA İZİ GÖRÜLDÜ

CNN’in aktardığına göre internette yayılan görüntülerde Biden’ın alnında belirgin bir yara izi bulunuyor.

MOHS AMELİYATI NEDİR?

Mohs cerrahisi, cilt kanserinde en etkili yöntemlerden biri olarak biliniyor. Ameliyat sırasında deri tabakaları tek tek alınarak mikroskop altında inceleniyor ve kanserli hücre kalmadığında işlem sonlandırılıyor. Özellikle yüz ve eller gibi hassas bölgelerde uygulanan bu teknik, hızlı büyüyen lezyonlarda tercih ediliyor.

DAHA ÖNCE DE KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Biden, 2023 yılında görevdeyken göğsünden bazal hücreli karsinom alınmıştı. Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O’Connor o dönem yaptığı açıklamada, “Tüm kanserli doku başarıyla çıkarıldı” demiş ve Biden’ın dermatolojik gözetim altında kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ SONRASI TEDAVİ SÜRÜYOR

Eski başkan, Mayıs 2025’te kemiklerine yayılmış agresif prostat kanseri teşhisi konduğunu açıklamıştı. O tarihten bu yana ağızdan alınan ilaçlarla tedavi görüyor.

Biden, CNN’e yaptığı açıklamada umutlu olduğunu belirterek, “Bunu yenebileceğimizi umuyoruz. Hiçbir organda yok, kemiklerim güçlü, yayılmamış. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.