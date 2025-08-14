Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump ve Biden aileleri birbirine girdi! 1 Milyar dolarlık dava yolda

Trump ve Biden aileleri birbirine girdi! 1 Milyar dolarlık dava yolda

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump ve Biden aileleri birbirine girdi! 1 Milyar dolarlık dava yolda
Donald Trump, Melania Trump, Hunter Biden, Jeffrey Epstein, Dava, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD siyasetinde bomba patladı! Melania Trump, eski Başkan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı, kendisini Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren sözleri nedeniyle tam 1 milyar dolarlık dava açmakla tehdit etti.

Melania Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı, kendisini Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren açıklamaları nedeniyle 1 milyar dolarlık dava açmakla tehdit etti. 

First Lady'nin avukatları tarafından gönderilen resmi mektupta, Biden’dan iddialarını geri çekmesi ve kamuoyu önünde özür dilemesi istendi.

Trump ve Biden aileleri birbirine girdi! 1 Milyar dolarlık dava yolda - 1. Resim

EPSTEİN İDDİASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Melania Trump’ın avukatı Alejandro Brito, Hunter Biden’a gönderdiği mektupta, söz konusu açıklamaların asılsız, karalayıcı ve son derece müstehcen olduğunu yazdı.

Biden, 21 Temmuz’da YouTuber Andrew Callaghan ile yaptığı röportajda, “Melania'yı Trump'la Epstein tanıştırdı. Bağlantılar çok geniş ve derin” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada yaygın biçimde paylaşıldı ve uluslararası medyada geniş yer buldu. 

TRUMP AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

6 Ağustos tarihli mektupta, Hunter Biden’ın geçmişte de tanınmış kişilerin adını kullanarak gündeme gelmeye çalıştığı öen sürüldü.

Biden’ın, "dikkat çekme amacıyla bu tür açıklamaları tekrarladığı" da iddia edildi.

Melania Trump’ın bu hamlesi, Donald Trump’ın yıllardır eleştirilere karşı açtığı sert dava stratejisiyle benzerlik gösterdi. 

Trump ailesi, Donald ve Melania Trump’ın 1998 yılında, New York Moda Haftası sırasında Paolo Zampolli'nin düzenlediği bir partide tanıştığını uzun süredir kamuoyuna açıklmakta.

Hunter Biden’ı ceza davalarında temsil eden avukat Abbe Lowell, mektuba ilişkin yorum taleplerine henüz cevap veremedi.

Kaynak: Dış Haberler

Adli tatil ne zaman bitiyor 2025?Son şampiyonun rakibi Karagümrük! Galatasaray'da 2 eksik ve 2 belirsiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var - DünyaHollanda'da sıcak hava balonu çakıldı!Hayatının şokunu yaşadı! Bulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktı - DünyaBulanık görme şikayetiyle gitti, gözünden solucan çıktıJaponya, Bayraktar TB2'yi envantere alıyor! Görev gücü kuruldu - DünyaTeknoloji ülkesi Bayraktar'ı seçti!Pakistan'da kutlama faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaKutlama faciaya dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı varPetrol rafinerisi vuruldu, Nükleer santral alev aldı! Rusya ve Ukrayna'da peş peşe patlama - DünyaPetrol rafinerisi vuruldu, Nükleer santral alev aldı!Pasifik’te korkutan sarsıntı! Tonga’da 6, Japonya’da 5,1 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi - DünyaPeş peşe deprem! 6 ve 5.1 ile sallandılar
Sonraki Haber Yükleniyor...