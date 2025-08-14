Trump ve Biden aileleri birbirine girdi! 1 Milyar dolarlık dava yolda

Melania Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ı, kendisini Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren açıklamaları nedeniyle 1 milyar dolarlık dava açmakla tehdit etti.

First Lady'nin avukatları tarafından gönderilen resmi mektupta, Biden’dan iddialarını geri çekmesi ve kamuoyu önünde özür dilemesi istendi.

EPSTEİN İDDİASI SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Melania Trump’ın avukatı Alejandro Brito, Hunter Biden’a gönderdiği mektupta, söz konusu açıklamaların asılsız, karalayıcı ve son derece müstehcen olduğunu yazdı.

Biden, 21 Temmuz’da YouTuber Andrew Callaghan ile yaptığı röportajda, “Melania'yı Trump'la Epstein tanıştırdı. Bağlantılar çok geniş ve derin” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada yaygın biçimde paylaşıldı ve uluslararası medyada geniş yer buldu.

TRUMP AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

6 Ağustos tarihli mektupta, Hunter Biden’ın geçmişte de tanınmış kişilerin adını kullanarak gündeme gelmeye çalıştığı öen sürüldü.

Biden’ın, "dikkat çekme amacıyla bu tür açıklamaları tekrarladığı" da iddia edildi.

Melania Trump’ın bu hamlesi, Donald Trump’ın yıllardır eleştirilere karşı açtığı sert dava stratejisiyle benzerlik gösterdi.

Trump ailesi, Donald ve Melania Trump’ın 1998 yılında, New York Moda Haftası sırasında Paolo Zampolli'nin düzenlediği bir partide tanıştığını uzun süredir kamuoyuna açıklmakta.

Hunter Biden’ı ceza davalarında temsil eden avukat Abbe Lowell, mektuba ilişkin yorum taleplerine henüz cevap veremedi.