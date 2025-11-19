Kadıköy'de yıkım işlemleri devam eden bir binadaki kalas parçası, yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Suadiye Mahallesinde sabah saat 09.30 sıralarında yürekler ağza geldi.

Edinilen bilgilere göre; kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri devam eden binanın üst katındaki kalas, o sırada scooter ile işe giden bir vatandaşın üzerine düştü.

Ölüm adeta teğet geçti! O anlar saniye saniye kamerada

VATANDAŞ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kalasın düşmesiyle omzundan hafif yaralanan vatandaş büyük şok yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, binanın üst bölümünden düşen kalasın, scooter ile ilerleyen kişiye çarptığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası