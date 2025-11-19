‘Şiddetli bombardımandan dolayı, çocuklarım ve yaşlı annemle birlikte sadece üzerimizdeki elbiselerle evimizi terk etmek zorunda kaldık. 90 km boyunca yürüdük. Yolları keskin nişancılar gözetliyor ve insanlar yerde cansız yatıyordu. Nihayet bu kampa ulaştık, ancak burada yaşam koşulları çok zor. Yiyecek yok, tuvaletler de umumi olduğu için çok kirli. Su ihtiyacımızı kamptaki bir kuyudan karşılıyoruz; su gri, bulanık ve pis. Yaşamımız çok zor, ama elimizden bir şey gelmiyor.’

MELİN ÖZTÜRK

