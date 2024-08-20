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ABD'nin Türk düşmanı kongre üyesi George Santos'tan şoke eden itiraf

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;nin Türk düşmanı kongre üyesi George Santos&#039;tan şoke eden itiraf

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sözde Ermeni soykırımını gündeme taşıma çabalarıyla tanınan Türk düşmanı ABD eski Kongre üyesi George Santos, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamalarını kabul etti.

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi George Santos, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı iddialarıyla yargılandığı davada suçunu kabul etti. Pişman olduğunu belirten Santos, 'Destekçilerimin güvenine ihanet ettiğimin farkındayım' açıklamasında bulundu.

ABD'nin Türk düşmanı kongre üyesi George Santos'tan şoke eden itiraf - 1. Resim

New York'ta görülen mahkemeden sonra gazetecilere açıklama yapan Santos, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Destekçilerimin güvenine ihanet ettiğimin farkındayım." dedi.

Santos, hakkındaki dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı davasında suçunu itiraf ederken "Bu sadece başkalarına yaptığım yanlış beyanların kabulü değil, daha da önemlisi, geçtiğimiz yıllar boyunca kendime söylediğim yalanların kabulüdür." diye konuştu.

Santos'un ceza duruşması Şubat 2025'te görülecek.

ABD'nin Türk düşmanı kongre üyesi George Santos'tan şoke eden itiraf - 2. Resim

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN İHRAÇ EDİLDİ

New York'tan, 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi George Santos, daha sonra seçilmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunma, dolandırıcılık, kara para aklama gibi birçok suçlamayla gündeme gelmişti.

Santos, New York'ta savcılık tarafından hazırlanan 23 maddelik iddianamede, hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesince Mart 2023'te hakkında soruşturma başlatılan Santos'un, 1 Aralık'ta, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle üyeliği düşürülmüştü.

ABD'nin Türk düşmanı kongre üyesi George Santos'tan şoke eden itiraf - 3. Resim

TÜRK DÜŞMANI SANTOS'TAN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI ÇABASI

Santos, daha önce asılsız Ermeni iddialarını gündeme taşıma çabasına girişmiş ayrıca Türkiye'nin NATO'daki rolünü sorgulayan skandal değerlendirmelerde bulunmuştu.

ABD'nin Türk düşmanı kongre üyesi George Santos'tan şoke eden itiraf - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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