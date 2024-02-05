ABD'ye göz kırpan Milei de enflasyona çare olamadı! Arjantin en büyük sınavını veriyor

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkeleri arasında yer alan Arjantin'de durumlar iç açıcı değil. Aralık ayında göreve gelen ABD yanlısı Javier Milei hükümeti, çok sıkı bir kemer sıkma politikası izlerken, ülke çapında protestoların başlamasına neden oldu. Bir tişörtün 80 doları bulduğu ülkede enflasyon tahminleri de değişti. Daha önceki yüzde 157'lik enflasyon beklentisini değiştiren OECD, Arjantin'de bu yıl enflasyonun yüzde 250,6'ya fırlamasını beklediğini açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Arjantin'in enflasyon oranının bu yıl yüzde 250,6'ya fırlamasının ve ekonomisinin daha önce tahmin edilenden daha fazla küçülmesinin beklendiğini söyledi. Kasım ayındaki son raporunda OECD, yıllık ortalama enflasyonu yüzde 157,1 olarak tahmin etmişti.

Bu keskin not indirimi, özgürlükçü yeni Başkan Javier Milei'nin Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisinde protestoları tetikleyen kapsamlı reformları başlattığı bir dönemde geldi.

OECD, dünya ekonomik görünüm raporunda yaptığı güncellemede, "Yüksek enflasyon ve büyük mali sıkılaştırmanın Arjantin'de 2024 yılında üretimde düşüşe yol açacağı, 2025 yılında ise reformların etkisini göstermeye başlamasıyla büyümenin toparlanacağı tahmin ediliyor" dedi.

"GEÇMİŞTEKİ GEVŞEK MAKROEKONOMİK POLİTİKALARDAN KAYNAKLANIYOR"

Ancak OECD, Arjantin ve Türkiye'deki TÜFE artışının "2023'ün sonlarında hızlandığını, bunun da 2024'teki ortalama yıllık enflasyon için güçlü bir taşıma etkisi anlamına geldiğini" söyledi. Raporda, iki ülkedeki yüksek enflasyonun "geçmişteki gevşek makroekonomik politika ayarlarından" kaynaklandığı belirtildi.

OECD'nin Kasım ayındaki tahmininde yüzde 1,3 olan Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 oranında daralması bekleniyor.

Kendini "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan Milei, Güney Amerika ülkesinde on yıllardır süren ekonomik krize karşı oluşan öfke dalgasını arkasına alarak Ekim ayında büyük bir seçim zaferi kazandı.

ARJANTİN PESOSU BİR GECEDE YÜZDE 50 DEĞER KAYBETTİ

Milei görevine pesoyu yüzde 50'den fazla değer kaybettirerek, yakıt ve ulaşım için devlet sübvansiyonlarını keserek, bakanlık sayısını yarı yarıya azaltarak ve ekonomiyi serbestleştirmek için yüzlerce kuralı kaldırarak başladı. Uyguladığı politikaların ardından bir tişört fiyatı 80 dolara kadar çıktı.

Reform paketi özelleştirmelerden kültürel konulara, ceza kanununa, boşanmaya ve futbol kulüplerinin statüsüne kadar kamu ve özel hayatın pek çok alanına dokunuyor.

Tasarı Cuma günü Kongre'nin alt kanadından prensipte "genel" onay aldı.

Öte yandan Batı yanlısı olarak tanınan Milei, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden oluşan BRICS'ten de ayrıldı.

IMF BAŞKANI ÖVMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Milei hükümetinin "makroekonomik istikrarı yeniden tesis etmek ve büyümenin önündeki uzun süredir devam eden engelleri ortadan kaldırmak için attığı cesur adımları" övdü.

2024'TE DAHA DERİN BİR EKONOMİK DARALMA OLACAK

Açıklamada OECD'nin 2024 tahminleri de yer aldı. Kuruluş, özgürlükçü yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin Aralık ayında göreve başlamasından bu yana kapsamlı reformlar başlattığı Arjantin için 2024'te derin bir ekonomik daralma öngörüyor.