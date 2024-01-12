Doların bir gecede yüzde 50'den fazla arttığı ülkede enflasyon son 34 yılın zirvesine çıktı

12 Ocak 2024 00:00 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 00:15

Latin Amerika ülkesi Arjantin bir süre önce yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei yönetiminde ulusal para birimi pezoyu ABD Doları karşısında yüzde 50’den fazla devalüe etme kararı almıştı. Doların bir gecede yüzde 50'den fazla arttığı ülkede enflasyon yüzde 210'a ulaşarak son 34 yılın zirvesine çıktı.

ENFLASYON 1990'LI YILLARDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Arjantin’de enflasyon, Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi olma özelliğini taşıyan ülkede endişe verici bir seviyeye ulaşarak 1990’ların başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Aralık ayında tüketici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 25,5 artış göstererek yıllık bazda enflasyon oranını yüzde 211,4’e çıkardı. Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre piyasa beklentisi, artışın yüzde 28,0 olacağı yönündeydi, ancak gerçekleşen rakam bu tahminin altında kaldı.

DOLAR BİR GECEDE YÜZDE 50 ARTTI

Javier Milei Enflasyon karşısında ekonomisi çöken Arjantin'de göreve başladıktan sonra şok terapisi programı uygulayacağını söylemişti. Enflasyonu ortadan kaldırma ve ülkenin sorunlu ekonomisini kurtarma sözü veren Milei ilk olarak kamu harcamamalarını kısmak için ve mali krizle mücadele için devalüasyon kararı almıştı.

Milei'nin şok terapisi programı ise şu şekilde:

Kamu harcamalarında ciddi kesintiler

Vergi reformu

Kamu maliyesini yeniden yapılandırmak

Merkez bankasının bağımsızlığını güçlendirmek

Dış borçlara yönelik yeni bir yapılandırma

Milei'nin şok terapisi programının başarılı olup olmayacağı, Arjantin halkının ve iş dünyasının desteğine bağlı olacak.