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    Piyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı! Dolar ve altında sert hareket

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Piyasalarda haftanın en önemli verisi olarak görülen ABD enflasyon verisi açıklandı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 3,4 artarak yüzde 3,2'lik piyasa beklentilerini aştı. Verinin ardından dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, altın fiyatları sert düştü. Bitcoin ise SEC'in ETF kararından destek buldu.

    Piyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı! Dolar ve altında sert hareket
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Küresel piyasalar için haftanın en önemli gündemlerinden olan ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de enflasyon piyasanın 3,2 beklentisini aşarak yıllık 3,4 arttı. Aralık ayındaki artış ise yüzde 02'lik beklentilerin üstünde yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti. Kararın ardından doların uluslararası piyasalardaki değerini gösteren DXY endeksi sıçradı. Altın fiyatları ise sert düştü.

    Barınma, elektrik ve motorlu araç sigortalarında fiyat artışı, 2023 enflasyonunu destekledi. İkinci el otomobil fiyatları ikinci ay üst üste artarken bu kalemde düşüş beklentileri gerçekleşmemiş oldu.

    Kasım ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşmişti.

    ONS ALTIN 2 BİN 26 DOLARA DÜŞTÜ

    Verinin beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte altın fiyatları gerileme gösterdi.

    Güne 2 bin 23 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 2 bin 23 dolar, en yüksek de 2 bin 41 dolar seviyesini gördü. Verinin açıklanmasıyla 2 bin 26 dolara kadar düşen ons, daha sonra hafif toparlanarak 2 bin 31 dolara çıktı.

    Piyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı! Dolar ve altında sert hareket

    GRAM ALTIN BİN 953 TL'Yİ ZİYARET ETTİ

    Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın ise güne bin 948 TL seviyesinde başladı. Gün içinde en düşük 1939, en yüksek de 1970 TL seviyesini gören gram, verinin ardından bin 964 TL'den bin 953 TL'ye düştü.

    Piyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı! Dolar ve altında sert hareket

    Serbest piyasada gram altın ise 2 bin 45 TL alış, 2 bin 53 TL satış fiyatıyla işlem görüyordu.

    Bankalarda alış 1936, satış 1998 lira seviyelerinde işlem görüyor. Marj aralığı 62 lira seviyesinde.

    DOLARIN AĞIRLIĞI ARTTI

    ABD enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda değer kazanan dolar, verinin ardından yükselişini sürdürdü. DXY endeksi veri öncesi 102,1  puan seviyesindeydi. Açıklamanın ardından endeks 102,7 seviyesine kadar yükseldi. DXY endeksi, doların uluslararası piyasalardaki değerini gösteriyor.

    Piyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı! Dolar ve altında sert hareket

    BITCOIN BÜYÜK BİR TEPKİ VERMEDİ

    Dün gece ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından yükselişe geçen kripto para birimleri veriden etkilenmedi. Veri öncesi 47 bin 200 dolar olan Bitcoin fiyatı ise veri sonrası 46 bin 800 seviyelerine geriledi ve 46 bin seviyelerinde dengelendi. Ethereum ve Cardano gibi altcoinler ise yükselişini sürdürdü.

    Piyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı! Dolar ve altında sert hareket

    ABD ENFLASYONU NEDEN ÖNEMLİ?

    ABD enflasyonu, Fed'in gelecek para politikasının belirlemesinde kullanılan en önemli veriler arasında yer alıyor. ABD enflasyonunun, Fed'in faiz artırımlarına rağmen beklentilerin üzerinde artması, yakın zamanda faiz indirimine başlanacağı yönündeki piyasa beklentilerini sekteye uğrattı. Piyasalar, Fed'in Mart ayında faiz indirimine başlayacağı yönünde fiyatlanıyordu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AltınDolarBitcoinAbd Enflasyonu
    Haberler > Ekonomi > Piyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı! Dolar ve altında sert hareket
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