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    Dev bankadan Dolar/TL tahmini! Türk Lirası değer kazanacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Bloomberg / Düzenleyen:

    İsviçre bankacılık devi UBS, Dolar/TL kuruna ilişkin tahminde bulundu. Banka devi, orta vadede doların aşağı yönlü seyir izleyeceğini söyledi..

    Dev bankadan Dolar/TL tahmini! Türk Lirası değer kazanacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Bloomberg

    Dolar kuru yeni yıla hızlı başladı. Geçen yıl yatırımcısına en az kazandıran yatırım aracı olan dolar yıl başından bu yana yüzde 1.6 artış kaydederek 30 TL'nin üzerine çıktı. Tarihi zirvelere çıkan dolar için dev bankadan yatırımcısına kötü haber geldi. İsviçreli banka UBS, doların orta vadede aşağı yönlü seyredeceğini belirtti.

    DOLAR AŞAĞI YÖNLÜ SEYREDECEK

    İsviçre bankacılık devi UBS, Türk Lirası ile ilgili değerlendirmesini yayınladı. Banka analistleri 11 Ocak tarihli raporunda Dolar/TL için orta vadede forward işlemlere karşı eğiminin orta vadede hâlâ aşağı yönlü olduğunu düşündüklerini belirtti.

    UBS Gelişen Piyasalar Stratejistleri Nimrod Mevorach, Manik Narain ve Ekonomist Gyorgy Kovacs tarafından hazırlanan raporda 23 Kasım'dan itibaren 3 aylık forward aracılığıyla Dolar/TL 'de kısa pozisyon tavsiyesi verildi.

    Raporda uzun süreli yüksek negatif reel faiz döneminin sona ermesine dikkat çekildi. Ayrıca BAE ile imzalanan 50 milyar dolarlık anlaşma nedeniyle yatırım girişlerinin önümüzdeki dönemlerde devam etmesinin muhtemel olduğuna vurgu yapıldı.

    Öte yandan ABD'li yatırım bankası JPMorgan da yıl sonu dolar/TL hedefini 34'ten yaklaşık 36'ya revize etti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Bloomberg
    DolarTlUbs
    Haberler > Ekonomi > Dev bankadan Dolar/TL tahmini! Türk Lirası değer kazanacak
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