JPMorgan'dan dikkat çeken güncelleme! Dolar/TL tahminini yükseltti

11 Ocak 2024 15:43 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:44

Dolar/TL, küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türk lirasının değer kaybı nedeniyle 30 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Rekorun ardından ABD'li yatırım bankası JPMorgan, dolar kurundaki yıl sonu beklentisini 34 TL'den 36 TL'ye çıkardı.

Banka, Türk lirası için "Gelişmekte olan para birimleri arasında ağırlığını artır" tavsiyesini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

TL, REEL DEĞER KAZANMA POTANSİYELİ TAŞIYOR"

Müşterilerine Türk lirasına ilişkin bir not gönderen JPMorgan, "Pozitif reel getiriler ve ucuz değerlemeler TL'nin reel olarak değer kazanma potansiyeline işaret ediyor" ifadesini kullandı. Banka TL'deki değerlenme sürecinin enflasyonla mücadelenin devam etmesine ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin artış hızına bağlı olduğunu da ekledi.

Türkiye'nin devlet tahvilleri için uygun zamanı beklediklerini ifade eden JPMorgan, bu tahvillere yönelik şimdilik 'piyasa ağırlığı' tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON 2024 SONUNDA YÜZDE 42 OLACAK

2024 sonunda Türkiye'de yüzde 42 enflasyon beklediğini belirten JPMorgan, bunun Merkez Bankası'nın yüzde 36 tahmininden yüksek olduğunun altını çizdi. Enflasyona ilişkin "Türkiye devlet tahvillerinin getirilerinin yükselmesini ya da enflasyon risklerinin azalmasını beklemeyi tercih ediyoruz" diyen banka, yılın ikinci yarısına işaret etti.

JPMorgan'a göre, enflasyon 2024'ün ikinci yarısında düşüşe geçecek ve 2025 yılı sonunda yüzde 25,2 seviyesinde olacak.

TCMB BAŞKANI ERKAN ABD'DE YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

JPMorgan'ın dolar/TL güncellemesi, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD'de gerçekleştireceği 'Yatırımcı Günleri' buluşması öncesinde yayımlandı.

Erkan ve TCMB yöneticileri burada, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Toplantılara JPMorgan yöneticisinin de katılması bekleniyor.