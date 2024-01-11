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    Merkez Bankası rezervleri geriledi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftaya taşındı. Toplam rezervler geçen hafta 1,4 milyar dolar azalarak 139,6 milyar dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri geriledi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 5 Ocak haftasında toplam brüt rezervler 1,4 milyar dolar azalışla 141,06 milyar dolardan 139,6 milyar dolara düştü. 

    Düşüş hem döviz rezervleri hem de altın rezervlerinde gerçekleşti. Döviz rezervleri 857 milyon dolar azalışla 92,8 milyardan 91,9 milyar dolara indi. Altın rezervleri ise 593 milyon dolar azalarak 48,2 milyar dolardan 47,6 milyar dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

    NET REZERVLER 32 MİLYAR DOLAR

    Merkez Bankası'nın uluslararası net rezervleri 34,95 milyar dolardan 32,26 mliyar dolara geriledi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih               Altın       Döviz      Toplam
    28.01.2022    38.577    71.636    110.214
    25.02.2022    42.944    70.200    113.144
    25.03.2022    42.399    65.638    108.037
    29.04.2022    41.467    65.398    106.865
    27.05.2022    41.611    61.285    102.897
    24.06.2022    41.594    60.342    101.936
    29.07.2022    40.163    61.101    101.263
    26.08.2022    40.824    70.823    111.647
    30.09.2022    38.996    68.052    107.048
    28.10.2022    39.377    74.804    114.180
    25.11.2022    42.835    79.766    122.601
    30.12.2022    45.851    82.904    128.755
    27.01.2023    50.933    76.206    127.139
    24.02.2023    49.190    71.980    121.170
    31.03.2023    52.176    70.247    122.423
    28.04.2023    46.413    68.471    114.884
    26.05.2023    41.939    56.519    98.458  
    27.06.2023    41.432    67.155    108.587
    28.07.2023    41.425    72.349    113.774
    25.08.2023    41.344    75.955    117.299
    29.09.2023    40.629    81.575    122.203
    27.10.2023    44.148    82.412    126.560
    24.11.2023    45.496    90.997    136.493
    08.12.2023    46.864    94.509    141.374
    15.12.2023    47.129    95.399    142.528
    22.12.2023    47.896    97.557    145.453
    29.12.2023    48.231    92.830    141.061
    05.01.2024    47.638    91.973    139.612

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez BankasıDöviz RezervleriAltın Rezervleri
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri geriledi
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