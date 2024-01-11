Merkez Bankası rezervleri geriledi

11 Ocak 2024 15:01 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:37

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 5 Ocak haftasında toplam brüt rezervler 1,4 milyar dolar azalışla 141,06 milyar dolardan 139,6 milyar dolara düştü.

Düşüş hem döviz rezervleri hem de altın rezervlerinde gerçekleşti. Döviz rezervleri 857 milyon dolar azalışla 92,8 milyardan 91,9 milyar dolara indi. Altın rezervleri ise 593 milyon dolar azalarak 48,2 milyar dolardan 47,6 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 22 Aralık haftasında 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

NET REZERVLER 32 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nın uluslararası net rezervleri 34,95 milyar dolardan 32,26 mliyar dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Döviz Toplam

28.01.2022 38.577 71.636 110.214

25.02.2022 42.944 70.200 113.144

25.03.2022 42.399 65.638 108.037

29.04.2022 41.467 65.398 106.865

27.05.2022 41.611 61.285 102.897

24.06.2022 41.594 60.342 101.936

29.07.2022 40.163 61.101 101.263

26.08.2022 40.824 70.823 111.647

30.09.2022 38.996 68.052 107.048

28.10.2022 39.377 74.804 114.180

25.11.2022 42.835 79.766 122.601

30.12.2022 45.851 82.904 128.755

27.01.2023 50.933 76.206 127.139

24.02.2023 49.190 71.980 121.170

31.03.2023 52.176 70.247 122.423

28.04.2023 46.413 68.471 114.884

26.05.2023 41.939 56.519 98.458

27.06.2023 41.432 67.155 108.587

28.07.2023 41.425 72.349 113.774

25.08.2023 41.344 75.955 117.299

29.09.2023 40.629 81.575 122.203

27.10.2023 44.148 82.412 126.560

24.11.2023 45.496 90.997 136.493

08.12.2023 46.864 94.509 141.374

15.12.2023 47.129 95.399 142.528

22.12.2023 47.896 97.557 145.453

29.12.2023 48.231 92.830 141.061

05.01.2024 47.638 91.973 139.612