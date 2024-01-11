Kripto paralarda ETF yükselişi! Bitcoin 49 bin dolara dayandı

11 Ocak 2024 18:27 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 18:48

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kendisine tanınan yasal sürenin son gününde spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına ilişkin kararını açıkladı. SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını duyurdu. Kripto para yatırımcılarının aylardır beklediği ETF onayının ardından Bitcoin yükselişini hızlandırdı.

BİTCOİN 49 BİN DOLARA DAYANDI

Amiral kripto para birimi bugün 49 bin dolara dayandı. Bitcoin, kapanışa doğru 48 bin 969 dolar ile 28 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Bitcoin daha sonra 47 bin dolar bandına kadar geri çekildi.

Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde primlendi ve 2.670 dolardan alıcı buldu.

ETF ONAYI VERİLDİ ANCAK...

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bugün Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına ilişkin kararını açıkladı. SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandı. Ancak, SEC Başkanı Gary Gensler, ürünlerin menkul kıymet borsalarında listeleneceği ancak yakından takip edeceklerini ifade etmişti.

SEC'İN HESABI HACKLENDİ!

Geçtiğimiz günlerde SEC'in sosyal medya hesabı hacklenmiş ve Bitocin'e ETF onayının geldiği duyurulmuştu. Ancak SEC Başkanı Gensler daha sonra hesaptan izinsiz paylaşım yapıldığını ve onayın henüz gerçekleşmediğini söylemişti. Onay haberiyle 47 bin 918 doları gören Bitcoin daha sonra 45 bin dolar bandına sert düşmüştü.

BİTCOİN'DE YENİ ZİRVELER YAKIN

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 doları gördükten sonra sert düşen Bitcoin'in ETF kararı sonrasında nereye kadar yükseleceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Uzmanlar Bitcoin'de yeni rekorların yakın olduğunu belirtiyor.

Fundstrat kurucusu Tom Lee, ETF onayının Bitcoin fiyatına etkisine ilişkin cesur tahminlerde bulundu. Lee, amiral kripto paranın önümüzdeki 12 ay içinde yüzde 300'den fazla artışla 150 bin dolara ulaşarak rekor kıracağını söyledi. Analist, Bitcoin fiyatındaki bu potansiyel artışı, özellikle SEC’in bir spot Bitcoin ETF’ti onaylaması halinde, talepteki artışa bağlıyor. Beş yıllık tahminini de açıklayan Lee, BTC fiyatında yaklaşık yarım milyon dolara ulaşmanın "kesinlikle mümkün" olduğunu vurguladı..