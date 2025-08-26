ABD'yi kum fırtınası 'Haboob' vurdu! Yetkililer 'evde kalın' çağrısı yaptı
ABD'nin Arizona eyaletinde kum fırtınası nedeniyle oluşan devasa toz bulutu, Phoenix kentinde hayatı felç etti. Şiddetli fırtınada Sky Harbor Havalimanı’nın çatısı çökerken, seferlerde gecikme yaşandı. Öte yandan bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle 60 bin kişi kabusu yaşadı.
ABD’de düz ve kurak bölgelerde meydana gelen toz ve kum fırtınası, Arizona City ve Phoenix'i etkisi altına aldı. “Haboob” olarak adlandırılan bu fırtına, şehri kaplayarak tamamen görünmez kıldı.
HAVALİMANI ÇATISI HASAR GÖRDÜ
CNN'in haberine göre, Phoenix'te dev toz bulutu oluşmasına yol açan kum fırtınası, şiddetli yağış ve rüzgarın da etkisiyle Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşların gecikmesine ve havalimanının çatısında hasara yol açtı.
Meteoroloji servisinden yetkililer, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyardı.Görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşüren fırtına nedeniyle Phoenix'in de yer aldığı Maricopa bölgesinde 60 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı.
