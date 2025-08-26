Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'yi kum fırtınası 'Haboob' vurdu! Yetkililer 'evde kalın' çağrısı yaptı

ABD'yi kum fırtınası 'Haboob' vurdu! Yetkililer 'evde kalın' çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Arizona eyaletinde kum fırtınası nedeniyle oluşan devasa toz bulutu, Phoenix kentinde hayatı felç etti. Şiddetli fırtınada Sky Harbor Havalimanı’nın çatısı çökerken, seferlerde gecikme yaşandı. Öte yandan bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle 60 bin kişi kabusu yaşadı.

ABD’de düz ve kurak bölgelerde meydana gelen toz ve kum fırtınası, Arizona City ve Phoenix'i etkisi altına aldı. “Haboob” olarak adlandırılan bu fırtına, şehri kaplayarak tamamen görünmez kıldı.

ABD'yi kum fırtınası 'Haboob' vurdu! Yetkililer 'evde kalın' çağrısı yaptı - 1. Resim

HAVALİMANI ÇATISI HASAR GÖRDÜ

CNN'in haberine göre, Phoenix'te dev toz bulutu oluşmasına yol açan kum fırtınası, şiddetli yağış ve rüzgarın da etkisiyle Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşların gecikmesine ve havalimanının çatısında hasara yol açtı.

Meteoroloji servisinden yetkililer, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyardı.Görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşüren fırtına nedeniyle Phoenix'in de yer aldığı Maricopa bölgesinde 60 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Vatandaşa dağıtılamaz mıydı? Ünlü zincir markette skandal! Kasa kasa domatesi çöpe attılarRus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybıyla ilgili soruşturma başlatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avustralya'da polise silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - DünyaPolise silahlı saldırı! Yetkililer alarmda: Ölü ve yaralılar varKorku filmlerini aratmayan görüntüler! Başına bıçak saplanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye yürüyerek gitti - DünyaBaşına bıçak saplandı, hastaneye böyle gittiKajiki Tayfunu ülkeyi kasıp kavurdu! Evler suya gömüldü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaÜlke felaketi yaşıyor! Evler suya gömüldü: Ölü ve yaralılar varOval Ofis'te kaos anları! Öksürük krizinin ardından şimdi de telefon krizi: Üst düzey ismi böyle kovdu - DünyaÖksürük krizinin ardından şimdi de telefon krizi!İsrail’in Nasır Hastanesi vahşetine dünyadan tepki yağıyor! Katledilen gazetecilerin kimlikleri belli oldu - DünyaNasır Hastanesi vahşeti! Katledilen gazetecilerin kimlikleri belli olduYabancı kadınlar arasında akılalmaz trend! Boylarını kısaltmak için Türkiye'ye akın ediyorlar - DünyaAkılalmaz trend! Türkiye'ye akın ediyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...