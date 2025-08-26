Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kajiki Tayfunu ülkeyi kasıp kavurdu! Evler suya gömüldü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kajiki Tayfunu ülkeyi kasıp kavurdu! Evler suya gömüldü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Vietnam’da dün karaya çıkan Kajiki Tayfunu nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerinde yağmurun devam edeceğini bildirirken, bunun da ani toprak kaymalarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Vietnam’da dün karaya çıkan Kajiki Tayfunu hayatı felç etti.

Kajiki Tayfunu ülkeyi kasıp kavurdu! Evler suya gömüldü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, tayfun nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada, birçok eyalette etkili olan tayfunda yaklaşık 7 bin evin hasar gördüğü, 28 bin 800 hektarlık pirinç tarlasının sular altında kaldığı ve 18 bin ağacın devrildiği bildirildi.

Kajiki Tayfunu ülkeyi kasıp kavurdu! Evler suya gömüldü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

HAYATI FELÇ ETTİ

Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen ve Phu Tho eyaletlerinde 331 elektrik direği yıkılırken, geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle sokakların sular altında kaldığı başkent Hanoi'de trafik felç oldu, araçlar suya gömüldü.

Kajiki Tayfunu ülkeyi kasıp kavurdu! Evler suya gömüldü: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Vietnam Ulusal Hava Durumu Ajansı’nın bildirdiğine göre, dün öğleden sonra Vietnam’ın kuzey orta kıyısında karaya çıkan Kajiki Tayfunu, bu sabah Laos’a doğru ilerleyerek, tropikal fırtına seviyesine düştü. Ajans, Kuzey Vietnam’ın çeşitli bölgelerinde yağmurun devam edeceği ve bunun da ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.



