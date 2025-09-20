Acil çağrı hattı çöktü, 3 kişi öldü! Optus'a soruşturma

Avustralya'da perşembe gece yarısından sonra başlayan ve 13 saat süren ağ kesintisi, Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde yaklaşık 600 kişiyi etkiledi. Arıza sırasında yaklaşık 600 acil çağrı gerçekleştirilemedi. Normal telefon aramaları arızadan etkilenmezken, sadece acil çağrıların başarısız olduğu kaydedildi.

Yetkililer, yapılan kontrollerde arıza sırasında acil servise ulaşamayan üç kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı ve olayla ilgili olarak Cuma günü geç saatlerde bilgilendirildiklerini aktardı.

"AVUSTRALYALILARI YÜZÜSTÜ BIRAKTI"

İletişim Bakanı Anika Wells, "Optus, Avustralyalıları en çok ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bıraktı. Bu kesinlikle kabul edilemez. Tüm telekom şirketlerinin, acil servis çağrılarını garanti altına almak gibi yasal yükümlülükleri vardır" dedi.

Wells ayrıca, kesintinin nedenine dair şirketin yeterli bilgiye sahip olmamasının ve sistem alarmının 24 saat boyunca devreye girmemesinin de 'kabul edilemez' olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili olarak Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı.

ÜÇ TRAJİK ÖLÜM

Güney Avustralya Polisi, sekiz haftalık bir erkek bebek ile 68 yaşındaki bir kadının ölümünün doğrudan kesintiyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Üçüncü ölüm ise Batı Avustralya’da gerçekleşti. Yerel medya, kesintiden dolayı acil yardıma ulaşılamadığını bildirdi.

"SİSTEMİMİZDE HERHANGİ BİR ALARM YOKTU"

Optus CEO’su Stephen Rue, kesintinin düzenli bir güvenlik duvarı güncellemesi sırasında meydana geldiğini ve ilk testlerin herhangi bir arıza sinyali vermediğini söyledi. Rue, "Acil aramaların başarısız olduğu yönünde sistemimizde herhangi bir alarm yoktu" dedi.

Şirketin kesintiyi ancak Cuma günü öğle saatlerinde fark ettiğini belirten Rue, güncellemeyi durdurarak acil çağrı hizmetlerini yeniden devreye aldıklarını söyledi.

Rue, "Yaşanan kayıplar kesinlikle trajik. Etkilenen tüm müşterilere yönelik refah kontrolleri gerçekleştirdik. Bildiğimiz başka bir ölüm vakası yok" ifadelerini kullandı.

Optus, olayla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BENZER BİR KRİZ DAHA YAŞANMIŞTI

Optus, 2023 yılında da benzer bir krize neden olmuş, 12 saat süren internet ve mobil kesinti sonrası 12 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmıştı.