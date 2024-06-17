Akdeniz'de facia! En az 10 düzensiz göçmen öldü, onlarcası kayıp

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinin 100 mil açığında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi. Düzensiz göçmenlere yardım eden yük gemisindekilerin 12 kişiyi kurtardığı ve İtalya Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiği kaydedildi. Kurtarılan göçmenlerin verdiği bilgiye göre, teknedeki en az 50 göçmen kayboldu. Bölgede kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

EN AZ 10 GÖÇMENİN ÖLÜSÜ BULUNDU

Orta Akdeniz'de düzensiz göç güzergahında yer alan Lampedusa Adası açıklarındaki teknede de 10 düzensiz göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğu kaydedildi. Aynı teknede 61 kişinin olduğu, bunlardan 51'inin sivil toplum kuruluşuna ait gemidekiler tarafından kurtarıldığı, 10'unun cansız bedenlerinin tekneden çıkarıldığı ifade edildi. Bu kişilerin yolculuk sırasında egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabilecekleri belirtildi.

Bu arada, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) derlediği verilere göre, Orta Akdeniz'de yılbaşından 17 Haziran'a kadar 749 düzensiz göçmen denizde kayboldu.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre ise 1 Ocak-17 Haziran döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 bin 725 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 55 bin 902 olarak kaydedilmişti.