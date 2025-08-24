Akıllara durgunluk veren olay! Yolcu kokpiti bastı, uçak tur atıp geri döndü

Portekiz’e gitmek üzere Fransa’dan havalanan EasyJet uçağında panik dolu anlar yaşandı. Lyon-Porto seferini yapan uçakta bir yolcu, kokpite girmeye çalışınca uçak havadayken geri dönmek zorunda kaldı.

DİĞER YOLCULAR TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ve havayolu şirketinin açıklamasına göre, uçağın kalkışından kısa süre sonra bir yolcu kontrolsüz hareketler sergilemeye başladı.

Bilinç bulanıklığı yaşayan yolcu, kokpite yöneldi. Diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, uçak iniş yapana kadar kelepçelenerek kontrol altında tutuldu.

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, “Şüpheli yolcu, Lyon’a inişin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Tıbbi muayenesinde hava tutması ve hezeyan yaşadığı tespit edildi” denildi.

EASYJET'TEN AÇIKLAMA: UÇAK TEKRAR PORTO'YA DEVAM ETTİ

EasyJet yetkilileri, olayın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Lyon’dan Porto’ya giden EJU4429 sefer sayılı uçak, bir yolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra Lyon’a geri dönmüştür. Uçak inişte polis tarafından karşılanmış, ilgili yolcu uçaktan indirildikten sonra uçuş Porto’ya devam etmiştir.”

OLAYIN ARDINDAN YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltına alınan 26 yaşındaki yolcunun, daha sonra Lyon’daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Uçakta başka bir yolcunun ya da mürettebatın yaralanmadığı kaydedildi.