Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Akıllara durgunluk veren olay! Yolcu kokpiti bastı, uçak tur atıp geri döndü

Akıllara durgunluk veren olay! Yolcu kokpiti bastı, uçak tur atıp geri döndü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Akıllara durgunluk veren olay! Yolcu kokpiti bastı, uçak tur atıp geri döndü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa’dan Portekiz’e giden yolcu uçağında bir kişi kokpiti basmaya kalkınca ortalık karıştı. Havada panik yaşanırken uçak tur atıp Lyon’a acil dönüş yaptı. Diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan kelepçelenerek inişte polise teslim edildi.

Portekiz’e gitmek üzere Fransa’dan havalanan EasyJet uçağında panik dolu anlar yaşandı. Lyon-Porto seferini yapan uçakta bir yolcu, kokpite girmeye çalışınca uçak havadayken geri dönmek zorunda kaldı.

DİĞER YOLCULAR TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ve havayolu şirketinin açıklamasına göre, uçağın kalkışından kısa süre sonra bir yolcu kontrolsüz hareketler sergilemeye başladı. 

Bilinç bulanıklığı yaşayan yolcu, kokpite yöneldi. Diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, uçak iniş yapana kadar kelepçelenerek kontrol altında tutuldu.

Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, “Şüpheli yolcu, Lyon’a inişin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Tıbbi muayenesinde hava tutması ve hezeyan yaşadığı tespit edildi” denildi.

Akıllara durgunluk veren olay! Yolcu kokpiti bastı, uçak tur atıp geri döndü - 1. Resim

EASYJET'TEN AÇIKLAMA: UÇAK TEKRAR PORTO'YA DEVAM ETTİ

EasyJet yetkilileri, olayın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Lyon’dan Porto’ya giden EJU4429 sefer sayılı uçak, bir yolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra Lyon’a geri dönmüştür. Uçak inişte polis tarafından karşılanmış, ilgili yolcu uçaktan indirildikten sonra uçuş Porto’ya devam etmiştir.”

OLAYIN ARDINDAN YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Gözaltına alınan 26 yaşındaki yolcunun, daha sonra Lyon’daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Uçakta başka bir yolcunun ya da mürettebatın yaralanmadığı kaydedildi.

Kaynak: Dış Haberler

Barış Alper Yılmaz krizinde Volkan Demirel'in iddiası olay oldu: Teklifi açıkladı 'O iş bitti' dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, Yemen’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurdu! Netanyahu sığınağa saklandı - Dünyaİsrail, Yemen’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurdu!Miçotakis ipin ucunu kaçırdı: Kıbrıs'ı Ukrayna’ya benzeterek Türkiye’ye saldırdı - DünyaKıbrıs'ı Ukrayna’ya benzeterek Türkiye’ye saldırdıGazze'de açlıktan ölen çocukların sayısı 289'a yükseldi - DünyaGazze'de açlıktan ölen çocukların sayısı 289'a yükseldiRusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 146’ya 146! - Dünyaİki ülke arasında yeniden esir takası!Akdeniz’de göçmen faciası! 12 kişi kayboldu - DünyaAkdeniz’de göçmen faciası! 12 kişi kaybolduArktik’te sır perdesi: Putin’in ölüm füzesi test ediliyor mu? - DünyaPutin’in ölüm füzesi test ediliyor mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...