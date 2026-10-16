Almanya'nın Freiburg kentinde 2013 ile 2024 yılları arasında kremasyon öncesi ölülerin altın dişlerini sökerek ve yakınlarının birlikte gömülmesini istediği değerli eşyalarını çalarak 250 bin euro (yaklaşık 13 milyon 928 bin TL) kazanç sağlayan cenaze görevlisi 2 yıl 6 ay, eşi ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Almanya'da ölülerin altın dişlerini ve kıymetli eşyalarını çalarak lüks bir hayat yaşadığı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan mezarlık görevlisi ve eşinin yargılandığı dava sonuçlandı.

ÖLÜLERİN ALTIN DİŞLERİNİ SÖKMÜŞLER

Freiburg Bölge Mahkemesinde görülen karar duruşmasında 63 yaşındaki Karl-Heinz K. ile 41 yaşındaki eşi Simone K. tabutları gizlice açarak ölenlerin yakınlarının hatıra olarak gömülmesini istediği mücevher ve saatleri çalmak, pense kullanarak altın dişlerini sökmek suretiyle ölülerin huzuru bozma, hırsızlık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulundu.

Almanya'da skandal! Ölülerin altın dişlerini söküp satan cenaze görevlilerinin cezası kesildi

CEZALARI KESİLDİ

Cenaze görevlisi Karl-Heinz K. 2 yıl 6 ay, eşi ise yardım ve yataklık suçlamasından 2 yıl hapse mahkum oldu. Ancak eşinin cezası ertelendi. Kararda cenaze görevlisi ve eşinin 2013 yılından 2024 yılına kadar hem çalışma saatleri içinde hem de dışında yakılmak üzere sırada bekleyen en az 250 ölünün dişlerinden altın dolgu, altın diş köprüsü, altın protezleri söktüğü belirtildi.

ÇALIP KUYUMCUYA SATMIŞLAR

Karara göre mezarlık görevlisi ile eşi 50 ölüden de yakınları tarafından cenazeyle birlikte gömülmesini istedikleri mücevherleri, saatleri ve diğer değerli eşyaları da çaldı. Çaldıkları altın dişleri temizleyip, mücevher gibi değerli eşyalarla birlikte işbirliği yaptığı kuyumcuya satan ikilinin, yaklaşık 250 bin euro gelir ettikleri vurgulandı. Cenaze görevlisi ve eşinin cenaze hırsızlığı yaptıkları süreç boyunca eskiye oranla daha lüks bir hayat sürdüklerine de dikkat çekildi.

Almanya'da skandal! Ölülerin altın dişlerini söküp satan cenaze görevlilerinin cezası kesildi

ALMANYA'DA CENAZE HIRSIZLARI DAVASI

Almanya'da ölenlere yönelik eylemleri nedeniyle cenaze hırsızları olarak adlandırılan karı kocanın yargılanma süreci bu yılın başında başladı. Şubat ayında Freiburg Savcılığı tarafından yapılan açıklamada 63 yaşındaki Karl-Heinz K. ile 41 yaşındaki eşi Simone K.'nın 2013 ile 2024 yılları arasında en az 250 vakada cenazelerden hırsızlık yaptıkları belirtildi. Savcılığa göre şüpheli karı-koca, 2013 ile 2024 yılları arasında gerçekleşen suçlar yoluyla 8 kilogramdan fazla diş altını ve 360 gramdan fazla altın takı satışı ile yaklaşık 250 bin euro kazanç elde etti.

Yaklaşık 10 aydır devam eden dava sürecinin sonunda Karl-Heinz K. ile Simone K. hakkında karar verildi. Karl-Heinz K. ise Ekim 2024'de Freiburg Şehir Mezarlığındaki görevinden alınmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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