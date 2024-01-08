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    Almanya'dan PKK kararı! Terörist ele başı Öcalan'ın fotoğrafı ve paçavrası yasaklandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Terör örgütü PKK'ya yönelik propagandalarıyla öne çıkan Avrupa'dan bu kez şaşırtan karar geldi. Almanya'da PKK ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasak onaylandı.

    Almanya&#039;dan PKK kararı! Terörist ele başı Öcalan&#039;ın fotoğrafı ve paçavrası yasaklandı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Terör örgütü PKK'ya kol kanat geren ve meydanlarda açık açık propagandaların yapıldığı Avrupa'dan şaşırtan karar geldi. Almanya'da PKK ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasak yüksek mahkeme tarafından onaylandı.

    ALMANYA'DAN PKK'YA DARBE

    Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Yüksek İdare Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin Kasım 2017'de aldığı yasak kararına yapılan itirazı, PKK'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alması ve Almanya'da faaliyet göstermesinin yasak olması nedeniyle reddetti.

    Böylece yüksek mahkeme, Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının toplantı ve gösterilerde kullanılmasına yönelik yasağını onamış oldu.

    PAÇAVRASI DA ROZETİ DE YASAKLANDI

    Karar, PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının yanı sıra, terör örgütüne ait rozet ve flamaların da yasak kapsamına alındığı anlamına geliyor. Yasağın, özellikle eyaletin başkenti Düsseldorf'ta geçerli olması, bölgedeki güvenlik politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

    KRV Yüksek İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın nihai olmadığı, bu sonuca Federal İdare Mahkemesi'nde itiraz edilebileceği belirtildi.

    Almanya
    Haberler > Dünya > Almanya'dan PKK kararı! Terörist ele başı Öcalan'ın fotoğrafı ve paçavrası yasaklandı
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