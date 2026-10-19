Altın ararken felaketi yaşadılar! Heyelan madeni yuttu, en az 15 can kaybı

Kolombiya’da altın madeninde meydana gelen şiddetli heyelan faciaya yol açtı. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 30'dan fazla kişinin göçük altında kalmış olabileceği belirtilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kolombiya'nın güneyinde yer alan Santa Barbara de Iscuande bölgesindeki küçük ölçekli altın madeninde yerel saatle 08.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Çamur ve kaya kütleleri madeni kaplarken, çok sayıda kişi göçük altında kaldı.

EN AZ 15 CAN KAYBI

Kurtarma çalışmaları için bölgeye hava desteği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Heyelanda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olay sırasında madende 30'dan fazla kişinin altın aradığı tahmin edilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

En az 9 kişinin aynı aileden olduğu bildirilen olayda, bölge sakinleri de çalışmalara katılarak kürekler ve çeşitli kazı aletleriyle enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

Yerel yetkili Alex Gonzalez, heyelanın madende çalışan işçileri hazırlıksız yakaladığını belirtti.

HASTANE GEMİSİ İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

The Sun'da yer alan habere göre yetkililer, yaralılara müdahale edilmesi ve sağlık çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla hükümete çağrıda bulundu. Komşu Guapi belediyesinde demirli bulunan Benkos Biojo adlı hastane gemisinin bölgeye gönderilmesi istendi.

Çevredeki ormanlık alanın zorlu arazi koşulları, acil yardım ekiplerinin olay yerine ulaşmasını güçleştiriyor. Bölgede faaliyet gösteren kartellere de insani yardım koridorlarına saygı göstermeleri ve kurtarma ekiplerinin geçişine engel olmamaları çağrısı yapıldı.

Göçük altında kalan kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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