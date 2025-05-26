Altın Palmiye sorası ortalık karıştı! İran, Fransa'ya kızdı: Hiçbir ahlaki otoriteniz yok

İran, Altın Palmiye ödülünü alan yönetmen Cafer Penahi'nin "özgürlük" çağrısında bulunmasına Fransa'nın destek vermesine sinirlendi. Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakan, X hesabında "Fransa'nın 'insan hakları aktivizmini' alay konusu yapan birçok ihlali oldu ancak belki de hiçbir şey ikiyüzlülüğü, Fransızların İsrail rejimine ve savaş suçlarına yaklaşımı kadar belirgin hale getirmemiştir. Biz İranlılara ders vermeyin. Hiçbir ahlaki otoriteniz yok" dedi.

Cannes Film Festivali'nde dün "Sadece Bir Kazaydı" adlı filmiyle Altın Palmiye ödülü alan İranlı yönetmen Cafer Penahi'nin ödül töreninde yaptığı konuşmada, "tüm İranlıları özgürlük için birleşmeye çağırması" İran'da devlete ait medya kuruluşunda tepki çekti.

"ÜLKESİNİ SATAN BİR AJAN"

Fars Haber Ajansı, Penahi'ye Altın Palmiye ödülünün "siyasi saiklerle" verildiğini öne sürerken, Öğrenci Haber Ağı SNN ise Penahi'yi "ülkesini satan bir ajan" olarak nitelendirdi.

FRANSIZLAR HEMEN DESTEK ÇIKTI

Penahi'nin İran'da "özgürlük" çağrısına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla destek verdi.

Barrot paylaşımında, "Cafer Penahi, İran rejiminin zulmüne karşı bir direniş göstergesi olarak her yerdeki tüm özgürlük savaşçıları için umutları yeniden canlandıran bir Altın Palmiye Ödülü'ne layık görüldü." ifadelerini kullandı.

MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Tahran'daki Maslahatgüzarı'nı çağırarak, Fransız bakanın ifadelerinin "İran'ın içişlerine açık bir müdahale" olarak kabul edildiğini kendisine iletti.

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"HİÇBİR AHLAKİ OTORİTENİZ YOK"

Fransa'nın İran'da "özgürlük" çağrısına verdiği destek mesajına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa'nın insanlığa karşı işlediği suçlardan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verdiği destekle ilgili bir ekran görüntüsü paylaşarak şu ifadeleri yazdı:

"Fransa'nın 'insan hakları aktivizmini' alay konusu yapan birçok ihlali oldu ancak belki de hiçbir şey ikiyüzlülüğü, Fransızların İsrail rejimine ve savaş suçlarına yaklaşımı kadar belirgin hale getirmemiştir. Biz İranlılara ders vermeyin. Hiçbir ahlaki otoriteniz yok."

CAFER PENAHİ'NİN OLAYLARI

İranlı ünlü yönetmen 2010'da bir yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara destek verdiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Buna rağmen cezası infaz edilmeyen Penahi, Mahsa Emini gösterilerinde protestoculara karşı güç kullanımını eleştiren bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle Temmuz 2022'de cezasını çekmek üzere tutuklanmıştı. Penahi, daha sonra hapisten çıkmış ancak ülkede mesleki faaliyetler yapması yasaklanmıştı.