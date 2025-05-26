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Cannes’da İranlı yönetmene ödül

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cannes’da İranlı yönetmene ödül
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrik kesintileriyle sarsılan 78. Cannes Film Festivali’nde “Altın Palmiye” ödülü, İranlı muhalif sinemacı Cafer Panahi’nin gerilim filmi “It Was Just an Accident”e (Sadece Bir Kazaydı) verildi.

MURAT ÖZTEKİN - “Altın Ayı” ve “Altın Aslan”dan sonra Cannes’daki büyük mükâfatı da alarak üç büyük Avrupa film festivalinde birincilik kazanmış oldu. 15 yıldan uzun bir süre İran’dan ayrılması yasaklanan ve yasağı yeni kaldırılan yönetmen, sert politik diliyle tanınıyor.

Yönetmenin gizlice çektiği ödüllü filmi ise eski mahkûmların kendilerine işkence eden gardiyanı kaçırmasını işliyor. Bazı film eleştirmenleri, Cannes jürisinin sanatsal değil, politik gerekçelerle filmi ödüllendirdiği yorumunda bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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