Sinemanın ustaları 12 Punto jürisinde! Program başlıyor
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
TRT tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “12 Punto 2025”in uluslararası jüri üyeleri belli oldu.
MURAT ÖZTEKİN -Jüri üyeleri arasında ödüllü yönetmen Andrey Zvyagintsev, Altın Küre’nin Başkanı Helen Hoehne, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, ARTE France Cinema’nın Genel Müdürü Olivier Pere ve Filistinli ödüllü oyuncu Yasmine Al Massri yer alıyor.
13-20 Temmuz tarihleri arasında, 35 farklı ülkeden sinema profesyonellerinin katılımıyla düzenlenecek programda Türkiye ve dünya sinemasının önde gelen isimleri bir araya gelecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe