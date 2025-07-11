Sinemanın ustaları 12 Punto jürisinde! Program başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 02:20 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 02:21 - Güncelleme:

TRT, 12 Punto, Senaryo, Film, Haber

TRT tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “12 Punto 2025”in uluslararası jüri üyeleri belli oldu.

MURAT ÖZTEKİN -Jüri üyeleri arasında ödüllü yönetmen Andrey Zvyagintsev, Altın Küre’nin Başkanı Helen Hoehne, Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, ARTE France Cinema’nın Genel Müdürü Olivier Pere ve Filistinli ödüllü oyuncu Yasmine Al Massri yer alıyor. İlgili Haber Tapınak ışıklandırılıyor! Apollon’da gece müzeciliği başlıyor 13-20 Temmuz tarihleri arasında, 35 farklı ülkeden sinema profesyonellerinin katılımıyla düzenlenecek programda Türkiye ve dünya sinemasının önde gelen isimleri bir araya gelecek. İlgili Haber Kültür Yolu Trabzon'da! Edebî ifadeler renklere dönüştü

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe