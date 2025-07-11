Tapınak ışıklandırılıyor! Apollon’da gece müzeciliği başlıyor

Antik dönemin “kehanet merkezi” olarak adlandırılan Apollon, Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras” projesi çerçevesinde yıldızların altında ziyaret edilebilecek. Işıklandırmalar ve yürüyüş güzergahlarının çoğunun tamamlandığı tapınakta, önümüzdeki haftalarda gün batımı sonrası mitolojik hikâyeler canlanacak.

Çalışmaları anlatan Milet Müzesi Müdür Vekili Arife Aslan “Yaklaşık yedi aydır yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Karşılama merkezinin inşası bitmek üzere. İki üç hafta içerisinde ziyaretçilerimizle buluşturmayı umut ediyoruz. Burada yıllık 130-150 bin arasında değişen bir ziyaretçi sirkülasyonumuz var. Gece müzeciliğiyle bunun artmasını bekliyoruz” dedi.