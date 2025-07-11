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Haftanın sanat ajandası | 'Anadolu’nun Bitki Mirası'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sergi, Anadolu, İstanbul, Salt Beyoğlu, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’den 47 bitki ressamının 80 çalışmasını bir araya getiren “Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi, 10 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilecek.

MURAT ÖZTEKİN - Sevil Dolmacı Galeri, “Zamanın Pop Hali” isimli sergiyi yarın Bodrum’daki Ruins Luxury Resort’ta sanatseverlerle buluşturacak. 

5. Bozcaada Caz Festivali, 5-7 Eylül’de Paribu sponsorluğunda müzikseverlerle buluşuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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