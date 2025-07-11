Haftanın sanat ajandası | 'Anadolu’nun Bitki Mirası'
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye’den 47 bitki ressamının 80 çalışmasını bir araya getiren “Anadolu’nun Bitki Mirası” sergisi, 10 Ağustos’a kadar Salt Beyoğlu’nda görülebilecek.
MURAT ÖZTEKİN - Sevil Dolmacı Galeri, “Zamanın Pop Hali” isimli sergiyi yarın Bodrum’daki Ruins Luxury Resort’ta sanatseverlerle buluşturacak.
5. Bozcaada Caz Festivali, 5-7 Eylül’de Paribu sponsorluğunda müzikseverlerle buluşuyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe