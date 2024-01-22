Ankara iki kritik ziyaret için hazırlığını yaptı, Putin ve Reisi’ye Halep dosyası!

22 Ocak 2024 05:40 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 05:45

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Ankara, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Vladimir Putin’in ziyaretiyle ilgili hazırlıkları tamamladı. MİT ve TSK’ya ilave olarak Suriye’de etkin sivil kuruluşlarından alınan bilgiler eşliğinde kapsamlı bir rapor hazırlayan Türkiye, kuzeyde kurulmaya çalışılan ‘Teröristan’a karşı net tavır isteyecek. Erdoğan, iki lidere Türkiye’nin sabrının kalmadığını ileterek Suriye’de yerel seçimler sonrası yapılması planlanan geniş çaplı operasyon için iş birliği teklifinde bulunacak. “Destek vermiyorsanız engel çıkarmayın” denilecek.

2015 yılında Astana görüşmeleri ile başlayan diplomatik sürecin yeni boyut kazanması gerektiğine inanan Ankara, İran ve Rusya’ya yeni bir mekanizma teklif edecek. Türk tarafı, İran heyetine “Tel Rifat’taki PKK unsurlarına destekten vazgeçin” diyecek. Diğer yandan Ayn el-Arap, Menbiç ve Ayn İsa ile birlikte sınıra paralel hattaki PKK işgaline kalkan durumundaki Rusya’ya “Bu statükoyu değiştireceğiz, yanımızda mısın?” diye soracak.

Şİİ İSTİLA SONA ERMELİ

Türkiye, Orta Doğu’nun ticaret merkezi ve Suriye’nin en büyük ikinci şehri Halep’in statüsünün değişmesini istiyor. Ankara, Halep’in yeniden imarı ve sivillerin dönüşü için şartların değişmesi talep ederken, Rusya, İdlib’in HTŞ’den temizlenmesini ve Esad’a devrini istiyor. Türk tarafı, mülteci baskısını hafifletmek ve Şii kenti yapılan Halep’in asli hüviyetine dönmesinde ısrarcı. Gazetemizin başkent kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Putin-Reisi-Erdoğan görüşmelerinde Halep ağırlıklı gündem maddesi olacak. Türkiye, PKK karargâhına çevrilen Türkmen mahallelerinin terörden arındırılması için kararlı. Tahran rejimi, şehrin en büyük mahallerini Şiileştirdi. Halep’in 2016’da boşaltılmasının ardından 50 binden fazla Şii’yi getiren İran; camileri ve medreseleri Şii dinî merkezine çevirdi. Türkiye’nin talebi nüfus, kültür ve dinî istilanın son bulup 3 milyon Haleplinin evine dönüşünün sağlanması olacak.

PUTİN İDLİB’İ İSTİYOR

Suriyeli araştırmacı ve eski Türkmen Meclisi Başkanı Samir Hafız “İran’ın Halep’i işgal planının çok derin bir arka planı var. Kasım Süleymani bu uğurda çok fazla mesai yaptı. PKK, DEAŞ, Esad, Rusya ve hatta ABD ile iş birliğine gitti. Böyle bir tabloda İran’ın Halep’ten çıkması esas sorun olarak ortada duruyor. İran ve Şii terör örgütleri işgal unsuru olarak kaldığı müddetçe halk geri dönemez” diyor.

Rusya, İdlib’de kurulan HTŞ hükûmetinin ABD ile ilişkisini ön plana çıkararak Rus Askerî Üssü için tehdit olduğunu öne sürüyor. Moskova, Türkiye’nin tarafsız kalması hâlinde İran ve Esad desteği ile İdlib’i ele geçirme hesapları yapıyor. Türkiye’nin sonraki süreçte Şam yönetimi ile ticari, siyasi, diplomatik ilişki trafiğinin de bu yolla sağlanacağını savunan Ruslar, İdlib operasyonu ile oluşacak mülteci baskısını da Halep’e açılacak sivil koridorla aşmayı teklif ediyor.

Halep müzakerelerinde şehre özel bir statü verilmesi ve uluslararası bir güç nezaretinde güvenliğin sağlanması maddesi de var. Rusya ve ABD’nin plana soğuk bakmadığı belirtiliyor. Öte yandan Türkiye, Menbiç, Ayn İsa, Aynel Arap ve Tel Rifat’ta var olan statükonun değişmesini istiyor. Suriyeli uzmanlardan Dr. Nezir Salih “Rusya ikna edilmeli. Türkiye’nin projesi Halep’i kurtaracak tarihî bir hamle. Halep’te ticaret canlanır ve insanlar evine dönerse Ortadoğu ve Türkiye için bu bir devrim olur” diyor.