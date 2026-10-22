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Anlaşma imzalandı: Lockheed Martin, ABD'ye 850 adet F-35 üretecek

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Anlaşma imzalandı: Lockheed Martin, ABD'ye 850 adet F-35 üretecek
Başlık ResmiAnlaşma imzalandı: Lockheed Martin, ABD'ye 850 adet F-35 üretecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Lockheed Martin şirketiyle 10 yılda en az 850 adet "F-35 Lightning II" model savaş uçağı üretimini içeren çerçeve anlaşma imzaladığı bildirildi.

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ile iş birliğinde yeni adım atıldı.

850 TANE F-35 ÜRETECEKLER

Firma ile "F-35 Lightning II" model savaş uçaklarının üretimi ve bakımına yönelik çerçeve anlaşmaya varıldı. Çerçeve anlaşma, 10 yılda bu uçaklardan en az 850 tanesinin ABD için imalatının yanı sıra parça ve modifikasyon kiti tedariki ile küresel F-35 filosunun bakımını kapsıyor.

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Lockheed Martin ayrıca, F-35 programı kapsamındaki girişimlere en az 7 milyar dolarlık yatırım yapacak. Çerçeve anlaşmanın uygulanması için ABD Kongresinin onayı ve ödenek tahsisi gerekiyor.

ÜRETİM HIZI HEDEFİ YILDA 156 UÇAK

Lockheed Martin'den yapılan yazılı açıklamaya göre de çerçeve anlaşma kapsamında üretim hızının yılda 156 uçak olması hedefleniyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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