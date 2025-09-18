Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Annesi trajik bir şekilde can vermişti! ABD'li şarkıcı Spencer Hatcher korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

ABD’li şarkıcı Spencer Hatcher’ın annesi, ağustos ayında evine giren bir saldırgan tarafından trajik bir şekilde öldürülmüştü. Annesinin ölümünün ardından ilk kez konuşan genç şarkıcı, ''hayatının en kötü zamanlarını'' yaşadığını söyledi. 

ABD’li şarkıcı Hatcher, annesi Holly Hatcher'ın Virginia'daki evinde silahlı bir saldırgan tarafından öldürülmesinden altı hafta sonra ilk kez konuştu. 

9 Eylül'de YouTube’da yayınlanan bir videoda açıklamalarda bulunan şarkıcı şu ifadeleri kullandı: 

"Son bir aydır bana ve aileme gönderdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür etmek istiyorum. "Hepiniz çok sayıda yorum, mesaj ve paylaşımda bulundunuz ve biz de bunları okumak için elimizden geleni yaptık. Hepinize minnettarım."

Annesi trajik bir şekilde can vermişti! ABD'li şarkıcı korkunç olayın ardından ilk kez konuştu - 1. Resim

Cinayetten bu yana geçen süreyi "hayatının en kötü zamanı" olarak tanımlayan 28 yaşındaki şarkıcı, kariyerine devam etmeyi planladığını belirtti. 

''VAZGEÇMEYECEĞİM''

Konuşmasında, ''Müzik yapmaya ve sahnede olmaya devam etme kararı aldım," diyen şarkıcı, "Vazgeçmeyeceğim. Devam edeceğim. Her zaman yaptığım gibi, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve bu yolculuğa geri dönerken hepinizin benimle birlikte olmanızı istiyorum." ifadelerine yer verdi. 

NE OLMUŞTU?

Virginia'da öğretmenlik yapan Holly 3 Ağustos'ta, Kevin Walker isimli bir saldırganın evine girip onu bıçaklaması sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırganın daha sonra, Holly’nin kocası Michael Hatcher'a da saldırdığı ortaya çıkmıştı. Olaya ilşkin başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganın yakalandığı bildirilmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

