Arap bakanlardan insani yardım çağrısı: İsrail-Gazze arasındaki sınır kapılarını açın

Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bakanlar, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardım çağrısı yaptı. Yayımlanan ortak bildiride, İsrail ile Gazze arasındaki tüm sınır kapılarının açılması istendi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Rim el-Haşim ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh’in dün Kahire gerçekleştirdikleri Gazze konulu toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı.

'İNSANİ YARDIMA ERİŞİMİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ACİL İHTİYAÇ'

Mısır Basın Enformasyon Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze'de devam eden savaşını ele almak ve ateşkes ile insani yardıma erişime olan acil ihtiyacı vurgulamak üzere perşembe günü Kahire'de üst düzey bakanlar toplantısı düzenlendi. Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bakanlar, insani yardımın ulaştırılabilmesi için İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki tüm sınır kapılarının açılması yönünde ortak çağrıda bulundu. Ortak bildiride, kapsamlı ve acil bir ateşkes sağlanmasının yanı sıra insani yardıma erişimin artırılmasına yönelik acil ihtiyaç vurgulandı.

'FİLİSTİN DAVASINI TASFİYE ETMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ REDDİYORUZ'

Bakanlar, Gazze'de kıtlıkla karşı karşıya olan 2 milyondan fazla Filistinlinin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İsrail tarafından Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2720 sayılı kararının tam olarak uygulanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Bakanlar, Filistinlileri topraklarından çıkarmaya ve Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini bir kez daha ifade etti."

'ULUSLARARASI KARARLARA GÖRE FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI'

Bakanlar ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) tam destek sağlanması çağrısında bulunurken, İsrail'in Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün yanı sıra İslam ve Hıristiyan dünyasının kutsal mekanlarını değiştirmeyi amaçlayan yerleşimler ve diğer faaliyetler de dahil olmak üzere adil bir barış ihtimalini baltalayan tek taraflı eylemlerden kaçınmasının önemine dikkat çekti. Bakanlar, iki devletli çözümün uygulanmasının ve uluslararası kararlara göre Filistin devleti kurulmasının gerekliliğini yineledi.

Gazze Şeridi ile İsrail arasında Erez geçişi de dahil olmak üzere 6 sınır kapısı bulunurken, şu anda Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımlar sadece Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı ve İsrail'in kontrolü altındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden bölgeye ulaştırılıyor.