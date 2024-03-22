Gazze'de son durum... Hamas'ın gölgesi Mervan İsa için ABD'den İsrail'e istihbarat!

İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarından acı haberler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü The Ekonomist dergisi İsrail-Hamas savaşını kapağa taşıdı. Kapakta, çölün ortasına dikilen bir İsrail bayrağı ve o bayrağı tutan çok küçük bir odun parçasının olduğu dikkat çekerken, 'İsrail yalnız' ifadelerine yer verildi. Öte yandan, ABD ve İsrail basını 'Hamas'ın gölgesi' olarak bilinen Mervan İsa ile ilgili istihbaratın ABD'den geldiğini paylaştı. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

22.03.2024 09:45

🔴BİLGİYİ ABD PAYLAŞTI, İSRAİL VURDU!

İsrail cumartesi günü Gazze'nin merkezindeki El Nuseyrat mülteci kampına saldırmıştı. IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas’ın üst düzey komutanı Mervan İsa’nın bu kampta bulunduğunu istihbaratının alındığını söylemişti. Konuyla ilgili ABD basınından bir iddia ortaya atıldı.

NBC News'in haberine göre, Mervan İsa'nın hedef alınmasında ABD İsrail'e istihbarat konusunda yardım etti. İsrail basınından Times of Israel de benzer bir haber kaleme aldı.

Yine İsrail basınından Ynet de ABD'nin bu saldırıya yardımcı olduğunu paylaştı. Haberde, "ABD tarafından gerçekleştirilen elektronik dinlemelerin büyük olasılıkla İsrail'e Hamas'ın 3 numaralı yetkilisi Marwan Issa'nın yerini tespit edip ortadan kaldırmasında yardımcı olduğunu' paylaştı.

İsrailli yetkililere Mervan İsa'nın Gazze'nin altındaki tünel ağında hareket edebildiği için tespit edilemediğini belirtmişti. Kaynaklar, Hamas liderlerinin iletişimi "koşucular" adını verdikleri kişileri kullanarak yaptığını, İsrail'in dinleme ihtimaline karşı cep telefonu kullanmadığını aktarmıştı. İsrail'in Gazze'denin büyük bölümünü işgal etmesi ve birçok tüneli yok etmesiyle Hamas liderlerinin saklanabileceği alanlar çok daha sınırlı hale geldiğini paylaşmıştı

22.03.2024 09:28

İSRAİL ORDUSU GAZZE ŞERİDİ'NDE İNSANSIZ HAVA ARACIYLA İZLEDİĞİ 4 SİVİLİ BOMBALADI

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı.

22.03.2024 09:00

İSRAİL'DE SAVAŞ KABİNESİ OTURUMU HERHANGİ BİR NEDEN BELİRTİLMEDEN ANİDEN İPTAL EDİLDİ

İsrail medyası, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi oturumunun aniden iptal edildiğini bildirdi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, dün akşam yapılması planlanan Savaş Kabinesi toplantısı herhangi bir neden belirtilmeden iptal edildi. Toplantının beklenmedik bir şekilde iptal edilmesine şaşıran Savaş Kabinesi üyelerinin açıklama talebinde bulunması üzerine görüşmelerin ilerleyen günlerde yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verildi.

İsrail medyasının toplantının iptaline ilişkin hükümet kaynaklarından aktardığı bilgiye göre de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la yapılacak esir değişimi anlaşması konusunda Savaş Kabinesi üyelerinin baskısına maruz kalmaktan kaçınma çabaları olduğu öne sürüldü. Netanyahu'nun, kabineye sunmadan önce olası esir değişimi anlaşmasının parametrelerine ilişkin Hamas'tan "somut" cevaplar beklediği aktarıldı.

22.03.2024 08.00

İSRAİLLİLER, NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda kişi, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayserya'da bulunan evinin önünde gösteri düzenledi.

22.03.2024 09:30

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI CAMERON, İSRAİL'İ GAZZE'DEKİ YARDIM GEÇİŞİNİ ENGELLEMEKLE SUÇLADI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, dün açığa alınan İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy'nin "Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığı" ifadesini yalanlayarak İsrail'i, Gazze'deki yardım geçişini engellemekle suçladı.

İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, Cameron'a gönderdiği mektupta, Levy'nin "Gazze'ye insani yardım girişinde hiçbir sınırlama olmadığı" ve "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın şabat günü kapatılmasını, Birleşmiş Milletler'in (BM) talep ettiği" iddialarını sordu.

Cameron, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kearns'in sorularına cevaben gönderdiği mektupta, sınır kapısının kapatılmasını BM'nin talep ettiği yönündeki Levy'nin iddiasını yalanladı.

22.03.2024 09:20

ABD'NİN GAZZE İÇİN HAZIRLADIĞI KARAR TASARISI BUGÜN OYLANACAK

ABD'nin Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı, bugün oylamaya sunulacak. BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) sabah saatlerinde yapılması planlanan oylamada, ABD'nin bir süredir müzakereye açtığı karar tasarısı görüşülecek.

22.03.2024 09:00

AB, GAZZE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ATEŞKESE GİDEN ACİL "İNSANİ ARA" ÇAĞRISI YAPTI

Avrupa Birliği (AB), Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil "insani ara" verilmesi çağrısı yaptı, İsrail'den, Refah'a kara saldırısı başlatmaktan kaçınmasını istedi.

AB liderleri, Brüksel'de süren zirvenin Orta Doğu oturumunda ortak bildiri kabul etti.

Gazze'de eşi benzeri görülmemiş sivil can kayıpları ve kritik insani durum karşısında dehşete düşüldüğü belirtilen bildiride, "AB Konseyi, sürdürülebilir bir ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına imkan verecek şekilde acil bir 'insani ara' çağrısında bulunur." ifadesi kullanıldı. Bildiride, "AB Konseyi, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum ve bu durumun başta çocuklar olmak üzere siviller üzerindeki orantısız etkisi ve yaklaşan kıtlık riski konusunda derin kaygı duyuyor." denildi.

22.03.2024 00:30

🔴THE ECONOMIST'TEN DİKKAT ÇEKEN KAPAK

The Economist, son sayısının kapağında, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik artan küresel eleştirileri konu aldı. Gazete, İsrail'in eleştiriler nedeniyle uluslararası alanda izole edildiğini kaydetti. Kapakta, "Yalnız İsrail" metninin altında kuma dikilmiş bir İsrail bayrağı ve arkasında Gazze'deki hasarlı binalar yer aldı.

The Economist, son kapağında yer alan açıklamada, Gazze çatışmasında Hamas'a karşı eylemleri nedeniyle artan uluslararası eleştirilerle boğuşan İsrail'i küresel sahnede tek başına dururken tasvir ediyor. Haftalık İngiliz gazetesi, "İsrail Tek Başına" manşetiyle, Gazze'de savaşın harap ettiği binaların arka planında, kuma sıkıca dikilmiş bir İsrail bayrağını tasvir ediyor.

The Economist'in kapağı, geleneksel ittifakların gerildiği ve uzun süredir devam eden anlatılara meydan okunduğu değişen jeopolitik manzaranın dokunaklı bir yansıması olarak hizmet ediyor. The Economist, Gazze krizinin görsel tasvirinde, bölgenin dinamiklerini şekillendiren karmaşık ilişkiler ve çıkarlar ağını araştırıyor. Bununla birlikte, sert görüntülerin ve korkunç uyarıların ortasında şu sorular ortaya çıkıyor: İsrail mücadelesinde gerçekten yalnız mı?

Kapak, İsrail'in uluslararası arenadaki kilit oyuncularla ilişkilerinin eleştirel bir şekilde incelenmesini gerektiriyor ve bu oyuncuların en önde geleni, İsrail'in sadık bir müttefiki olan ve diplomatik, askeri ve mali destek sağlayan ABD'dir. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son gerilimler bu ilişkiyi gerginleştirdi. Savaşın sürdürülmesi ve barışa ulaşma stratejileri konusundaki anlaşmazlıklar, farklı öncelikleri ve yaklaşımları vurgulayarak, ABD'nin İsrail'in eylemlerine verdiği desteğin derinliği hakkında soruları gündeme getirdi.

22.03.2024 00:20

İSRAİL'İ TANKINI BÖYLE VURDULAR!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi etrafında İsrail tanklarını hedef aldığı görüntüleri yayınladı.

22.03.2024 00:10

🔴GAZZE'DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 104 artarak 31 bin 923'e yükseldi.

22.03.2024 00:00

AB'DEN GAZZE'DE ACİL İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Gazze’de acil insani ateşkes çağrısı yapıldığını duyurdu.

Yer: Gazze