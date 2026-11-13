Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Partili milletvekillerinin kendisiyle tokalaşmaması üzerine, “Elimi sıkmadınız ya kahroldum, nasıl yaşayacağım şimdi?” dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Millî Eğitim Bakanlığının 2027 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Komisyonda sunum yapmak üzere Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin salona gelirken, bazı milletvekilleri tepki göstererek Tekin’in elini sıkmadı. Bakan Tekin, kendisine “MESEM’de çocuklar ölüyor” diyen Yeni Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na, “Şovu dışarda yap. Benim sana bir tavsiyem var. Âşık Düçari’nin ‘İncidir’ sözünü oku. Ondan sonra yorum yap” diye konuştu.

Bakan Tekin’den tokalaşmayan vekillere cevap: Elimi sıkmadınız nasıl yaşayacağım

Bakan Tekin, elini sıkmayan DEM Parti milletvekilleri Kezban Konukçu ve Özgül Saki’ye ise tepki göstererek, “Arkadaşlar, elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba” dedi. Tekin’in sunumu sırasında DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, Bakan Tekin’in konuşmasını bölerek, Türkiye’nin eğitimde elde ettiği başarıları ‘masal’ olarak nitelendirdi. Koca’nın sözleri üzerine Bakan Tekin, bu başarıların masal değil birer gerçek olduğunu vurguladı. Bakan Tekin, muhalefetin, Türkiye’nin eğitim alanında başarısız olduğu iddialarını PISA verileriyle çürüttü.

Bakan Tekin, “Daha ilk katıldığımız araştırmanın sonuçları açıklandığında, 2004’te gazetelerimiz ‘Eğitimde ürkütücü tablo’ manşetleriyle çıktı. Muhalefetin 11 Nisan 2016’da verdiği gensoru önergesinin gerekçesinde de ‘Türkiye, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sınıfta kalmıştır’ cümlesi yer aldı, argüman olarak da PISA 2012’de Türkiye’nin ‘34 OECD ülkesi arasında ancak 32. olabildiği’ gösterildi. Bugün 38 OECD ülkesi arasında fen bilimlerinde 14’üncü, okuma becerilerinde 13’üncü, matematikte 23’üncü sıradayız. ‘Sınıfta kaldı’ denilen Türkiye, fen bilimlerinde ve okumada OECD ülkelerinin yarısından fazlasını geride bıraktı. ‘Okuduğunu anlamayan nesil’ denilen evlatlarımız, okumada OECD ortalamasını aşan ilk nesil oldu. 38’i OECD üyesi 91 ülkenin katıldığı bu araştırmada üç alanda da puanını anlamlı biçimde artıran tek OECD ülkesi olarak bu tarihî başarıyı bütün dünyanın önünde tescil ettik” dedi.

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