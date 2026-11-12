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TBMM'de ortalık karıştı! Bakan Tekin ile milletvekili arasında sert sözler

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TBMM'de ortalık karıştı! Bakan Tekin ile milletvekili arasında sert sözler
Başlık ResmiTBMM'de ortalık karıştı! Bakan Tekin ile milletvekili arasında sert sözler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken Bakan Yusuf Tekin ile Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş arasında sert tartışma yaşandı. Özçağdaş'ın bir ihale üzerinden yönelttiği iddialara tepki gösteren Tekin, milletvekiline "Sen ahlaksız bir yalancısın" diye seslendi. Tartışmanın büyümesi üzerine komisyona ara verildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını ele almak üzere toplandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sunumunun ardından söz alan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihaleye ilişkin yolsuzluk iddiasını gündeme getirdi. Bakan Tekin ise söz konusu iddiaları reddetti.

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Komisyondaki görüşmelerin ilerleyen bölümünde aynı konu yeniden gündeme geldi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşmasında ortaya atılanların yalnızca iddia olduğunu ifade etti. Güneş'in sözlerine tepki gösteren Özçağdaş, "Sen yalancı bir adamsın. Ben mahkeme kararıyla konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Özçağdaş'ın sözleri üzerine ayağa kalkan Bakan Tekin ise milletvekiline, "Sen ahlaksız bir yalancısın" diye karşılık verdi.

Karşılıklı sözlü atışmaların büyümesi üzerine komisyon çalışmalarına 10 dakika ara verildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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