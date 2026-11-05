TBMM'de ağır hakaret! Ümit Özlale ile AK Partili Süleyman Şahan arasında sert tartışma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Fon soruşturması üzerinden başlayan tartışmada Ümit Özlale, AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan'a "Asıl hırsız sensin şerefsiz" dedi. Şahan'ın da aynı ifadeyle karşılık vermesi üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürürken araya diğer vekiller girdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek amacıyla toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bir araya gelen komisyonda, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta usul üzerine söz aldı. Tasfiyesine karar verilen bazı fonlar ile ilgili eleştiriler yapan Usta, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ın da komisyonda olması gerektiğini söyleyerek, konunun kapsamlı biçimde ele alınmasını talep etti.

Usta, "Borsa İstanbul niye yok burada arkadaşlar bugün? Evet, biz neyi konuşacağız?" dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, "Yeterince konuşuyorsunuz. Üye sayınız bire düştü, daha ne konuşacaksınız?" diyerek Usta'ya tepki gösterdi. Bunun sonrasında İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Şahan'a, "Sen kimsin ki kimin konuştuğuna karışıyorsun. Beni susturamazsın. Ben genel başkanımdan ve partimin yönetiminden aldığım yetkiyle buraya geldim" dedi.

TBMMde şerefsiz kavgası! Ümit Özlale ile AK Partili Süleyman Şahan arasında sert tartışma

KOMİSYON BAŞKANI MUŞ ARAYA GİRDİ

Tartışmaya müdahale eden Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Türkeş Taş'a, "Sayın Türkeş Taş, burada 'Bu kimdir' diyemezsiniz. Burada herkes milletvekili" dedi.

Usta'nın tasfiye kapsamındaki fonlar ile alakalı eleştirilerini sürdürerek, "Siz böyle hırsızların arkasında durursanız olacağı bu" sözleri sonrasında AK Partili Şahan, "Biz ilk günden beri hırsızlar yargılansın diyoruz. Bu ülkede hukuk var, adalet var" şeklinde cevap verdi.

Tartışmaların sürmesi sonrasında Komisyon Başkanı Muş, görüşmelere 5 dakika ara verdiğini duyurdu. Milletvekilleri salondan çıktığı sırada Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Şahan'a yönelik, "Asıl hırsız sensin şerefsiz" diye hakaret edince tartışma büyüdü. Şahan ise Özlale'ye, "Sen kime diyorsun, sensin şerefsiz. İftira atıp sonra buraya gelip özür dilemekten acizsin. Sen nasıl konuşuyorsun terbiyesiz. Bugüne kadar konuştunuz, hangi lafınıza tepki gösterdik?" ifadeleriyle cevap verdi.

Karşılıklı sözlü atışmaların sonrasında taraflar birbirlerinin üstüne yürürken, diğer milletvekilleri araya girip gerginliği yatıştırdı. Komisyon toplantısı, verilen aranın sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasıyla devam etti.

TBMMde şerefsiz kavgası! Ümit Özlale ile AK Partili Süleyman Şahan arasında sert tartışma

ÖZLALE DAHA ÖNCE DE 'İFTİRA' SUÇLAMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları daha önce de hakaret ve iftira tartışmalarına neden olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Ekim 2026'da Özlale'nin babası Hasan Özdemir hakkında ortaya attığı iddialar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Özlale, Göktaş'ın babasının PHE ve PRY yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Bakan Göktaş ise söz konusu işlemleri gerçekleştiren Hasan Özdemir ile babasının farklı kişiler olduğunu, iddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını açıklamıştı. Göktaş, ailesinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlemi bulunmadığını belirterek Özlale'yi iddialarını ispatlamaya ve aksi halde istifa etmeye çağırmıştı.

TBMMde şerefsiz kavgası! Ümit Özlale ile AK Partili Süleyman Şahan arasında sert tartışma

ÖZLALE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU VE 1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Göktaş'ın avukatları, Özlale hakkında hakaret, iftira, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Bakan Göktaş ayrıca Özlale hakkında 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Özlale ise iddiaların dayanağı olarak gösterdiği Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) belgelerinin sahte olmadığını savunmuş, fon soruşturmasındaki iddiaları gündeme getirmeyi sürdüreceğini belirtmişti.

TBMMde şerefsiz kavgası! Ümit Özlale ile AK Partili Süleyman Şahan arasında sert tartışma

DAHA ÖNCE KENDİSİ DE İSİM BENZERLİĞİ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Ümit Özlale, 27 Eylül 2026'da kendisinin de isim benzerliğinden kaynaklanan bir iddianın hedefi olmuştu. Sosyal medyadaki 'Ankara Kuşu' isimli hesap, Özlale'nin TERA fonlarına yüksek tutarlı yatırım yaptığını öne sürmüştü. Özlale iddiayı reddederek hukuki süreç başlatacağını açıklamış, paylaşımı yapan hesap ise yatırımcının milletvekiliyle aynı adı taşıyan başka bir kişi olduğunu belirterek özür dilemişti.

Bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra Bakan Göktaş'ın babasına yönelik benzer bir isim karışıklığının gündeme gelmesi, iki taraf arasındaki tartışmaları daha da büyütmüştü. Göktaş, Özlale'nin kısa süre önce benzer bir iddiayla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak açıklamalarına tepki göstermişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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