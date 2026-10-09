Abdullah Güler’den Ümit Özlale’ye sert tepki: Özür dileyin, 50 milyon dolarlık villalara da bir bakın

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturması üzerinden iki bakanı hedef alan açıklamalar yapan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’ye sert tepki gösterdi. Bakan Göktaş’ın babası hakkındaki 830 milyon liralık fon iddiasının isim benzerliğinden kaynaklandığını belirten Güler, “Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin” dedi. İBB davasında gündeme gelen villa devirlerini de hatırlatan Güler, “Değeri 50 milyon dolar olan villaları sadece 15 milyon liraya devretmişsiniz. Buna da bir çalışın” ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yatırım fonlarına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan 9 maddelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında dile getirdiği iddialara tepki gösterdi.

Özlale’nin açıklamalarına “yalan ve iftira” diyen Güler, isim benzerliği nedeniyle Bakan Göktaş’ın ailesinin hedef alındığını söyledi. Güler, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik devam eden davada gündeme gelen villa devirlerini hatırlatarak Özlale’ye bu iddialarla da ilgilenmesi çağrısında bulundu.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale

“İKİ BAKANIMIZA YAPILAN İFTİRAYI LANETLİYORUM”

Ümit Özlale’yi daha önce başkalarının hukukuna saygı gösteren ve nezaket sahibi bir siyasetçi olarak tanıdığını ancak son açıklamalarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Güler, iki bakan hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Güler, “Özellikle iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı ve yalanı buradan açıkça lanetliyorum ve kendisini de kınıyorum, ayıplıyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında isimleri gündeme gelen kişilerin somut delil olmadan suçlu ilan edilemeyeceğini vurgulayan Güler, yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

“HASAN ÖZDEMİR İSİMLERİNİ KARIŞTIRMIŞIM, ÖZÜR DİLİYORUM DESİN”

Güler, Özlale’nin Bakan Göktaş’ın babası Hasan Özdemir hakkında ortaya attığı 830 milyon liralık fon işlemi iddiasına da cevap verdi.

İddialara konu olan işlemlerin Bakan Göktaş’ın babasına değil, aynı adı taşıyan başka bir kişiye ait olduğunu belirten Güler, kimlik bilgilerinin karşılaştırılması halinde bu farkın görülebileceğini söyledi.

Bakan Göktaş’ın iddiaların ispatlanması halinde görevinden ayrılacağını açıkladığını hatırlatan Güler, Özlale’nin özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Güler, “Peki bu kadar yalan ve iftiradan sonra bir insandan ne beklersiniz? Bir özür değil mi? ‘Kusura bakmayın, ben Hasan Özdemir isimlerini karıştırmışım. Özür diliyorum’ dersiniz değil mi?” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

“LÜTFEN ÖZÜR DİLEYİN VE KÖŞENİZE ÇEKİLİN”

Özlale’nin geçmişte kendi adının da isim benzerliği nedeniyle fon iddialarına karıştırıldığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu hatırlatan Güler, başkalarına karşı da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini savundu.

Güler, Özlale’ye seslenerek, “Lütfen özür dileyin ve köşenize çekilin. Ve mevcut yargının da işini yapmasını engellemeyin” dedi.

Özlale’nin eşiyle birlikte geçmişte benzer iddialara tepki gösterdiğini ifade eden Güler, “Aynı muameleyi yaşamanıza rağmen, size de bu iftira atılmasına rağmen nasıl üzüldüğünüzü gördük. Lütfen bunu başkasına yapmayın” ifadelerini kullandı.

“BU BİLGİLER SİZE KİMDEN GELDİ?”

Fon işlemlerine ilişkin kişisel bilgilerin nasıl elde edildiğinin de açıklanması gerektiğini belirten Güler, Özlale’nin geçmişte kendisi hakkında yönelttiği soruları hatırlattı.

Güler, “O yatırımcının kimlik bilgilerine, hangi fonda ne kadar parası kaldığını gösteren kayda nasıl ulaştınız? Bu bilgiler size kimden geldi?” diye sordu.

Özlale’nin daha önce kendisine yönelik hatalı paylaşımın kaldırılmasını istediğini hatırlatan Güler, aynı yaklaşımın başkaları hakkında gündeme getirilen iddialarda da benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve Ali Nuhoğlu

İBB DAVASINDAKİ VİLLALARI GÜNDEME GETİRDİ

Abdullah Güler, açıklamalarının devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin devam eden yargılamada gündeme gelen villa devirlerine dikkat çekti.

İş insanı Ali Nuhoğlu’nun mahkemede verdiği ifadeleri hatırlatan Güler, Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu işlemlerden haberdar olup olmadığına ilişkin sorunun duruşmada yöneltildiğini belirtti.

Güler, mahkemedeki ifadeleri aktararak, “Ali Nuhoğlu, Ekrem Bey’in bu bütün süreçlerden bilgisi var mı diyor mahkeme? Ekrem Bey’in her şeyden bilgisi var diyor” ifadelerini kullandı.

“50 MİLYON DOLARLIK VİLLALARI 15 MİLYON LİRAYA DEVRETMİŞSİNİZ”

Villa devirlerinin bedeline ilişkin iddiaları da gündeme getiren Güler, işlemle İSKİ’den tahsil edilmesi beklenen alacaklar arasında bağlantı bulunduğunu söyledi.

Güler, mahkemedeki soru ve cevapları şöyle aktardı:

“Değeri 50 milyon dolar olan bu villaları sadece 15 milyon liraya devretmişsiniz. Bu normal bir devir mi diyor. Hayır, değil diyor. Neydi peki diyorlar. Bizim çok yüksek İSKİ’den alacaklarımız vardı. O alacaklarımızı almak için bunları devrettik diyor.”

Söz konusu işlemlerin devam eden bir yargılamaya konu olduğunu vurgulayan Güler, bu iddiaların da kamuoyu tarafından sorgulanması gerektiğini söyledi.

“BU VİLLALAR NE KARŞILIĞINDA ALINMIŞ?”

Fon soruşturmasında kamu yararını gözettiğini söyleyen Ümit Özlale’ye seslenen Güler, aynı yaklaşımın İBB davasında gündeme gelen iddialara karşı da gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Güler, “Bakın şu anda yargılaması devam eden bir husustan bahsediyorum. Şu anda mahkeme huzurunda devam eden bir dosyanın içinden bahsediyorum. Buna bir cevabınız var mı? Bu villalar ne karşılığında alınmış?” dedi.

Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesine ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini kaydederek, “Kamuoyu sizden bunun cevabını bekliyor” ifadelerini kullandı.

“HANİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞIYORSUNUZ YA, BUNA DA BİR ÇALIŞIN”

Güler, Özlale’nin fon soruşturmasındaki gelişmeleri yaklaşık bir yıldır takip ettiğine ilişkin açıklamalarına da karşılık verdi.

İBB davasındaki ifadeleri hatırlatan Güler, “Hani siz toplum yararına çalışıyorsunuz ya bir yıldır. Buna da bir çalışın. Sizden bu cevabı bekleyelim” dedi.

Aynı davada Fatoş Pınar Türker, Cüneyt Yakut ve Ali Nuhoğlu’nun ifadelerine de atıfta bulunan Güler, duruşmada dile getirilen iddiaların da araştırılmasını istedi.

Güler, “Niye kandırdınız arkadaşları? Bunlara bir cevap verin ya, çok merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

VİLLALARIN DEVİR BEDELİNE İLİŞKİN FARKLI AÇIKLAMALAR

İBB davasında yargılanan iş insanı Ali Nuhoğlu, 8 Ekim’deki duruşmada Sarıyer’de bulunan villaların İmamoğlu İnşaat’a devrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nuhoğlu, devir işlemlerinin İSKİ’den olan hak edişlerini tahsil edebilmek amacıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Nuhoğlu, villa devirleri kapsamında 15 milyon lira ve Beylikdüzü’nde bir villa verilmesini içeren, toplam 48 milyon liralık bir anlaşmadan söz etti.

“KİM YANLIŞ YAPMIŞSA YANINA KÂR KALMAYACAK”

Fon soruşturması kapsamında sorumluluğu belirlenen kişiler hakkında siyasi kimliklerine bakılmaksızın gerekli işlemlerin yapılacağını belirten Abdullah Güler, AK Parti mensubu olmanın kimseye ayrıcalık sağlamayacağını söyledi.

Güler, “Kardeşimiz de olsa, arkadaşımız da olsa, partimizde görevli bir arkadaşımız da olsa bundan üzüntü duyarız, mahcubiyet duyarız, üzülürüz, kırılırız ama gereğini de sonuna kadar yaparız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturma konusunda kararlı olduğunu ifade eden Güler, suç ve sorumluluğun bağımsız yargı tarafından belirleneceğini vurguladı.

FON MAĞDURLARI İÇİN 9 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

Abdullah Güler, açıklamasında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına yönelik hazırlanan 9 maddelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu da duyurdu.

Düzenlemeyle yatırımcıların haklarının korunmasının ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin amaçlandığını belirten Güler, soruşturmanın adli ve idari boyutlarıyla sürdüğünü ifade etti.

Güler, henüz kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan kişiler hakkında siyasi tartışmalar üzerinden hüküm verilmemesi gerektiğini belirterek, iddiaların somut bilgi ve belgeler ışığında değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

BAKMADAN GEÇME TASARRUF ORTAĞIM Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te! 1 milyon TL ara ödeme yapılacak

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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