Okullar 23 kasım’da açılacak... İlk ara tatil için son ders zili bugün çalacak
İlk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 17 milyon öğrenci ara tatile giriyor. Dersler 23 Kasım’da tekrar başlayacak.
Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, bugün son ders zilinin çalmasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.
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Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları ise 16-20 Kasım’da Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.
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16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00’de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar erişime açık olacak. Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım’da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi ise 22 Ocak 2027’de sona erecek.