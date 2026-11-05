Değişiklik sinyali! Az ders, çok uygulama dönemi

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde eğitim ve sınav sisteminin değişmesi gerektiğine dikkat çekerek çoktan seçmeli sınavların yanı sıra proje, uygulama ve araştırma çalışmalarına ağırlık verilmesi çağrısında bulundu. Özvar, üniversite eğitiminin sınıfların dışına taşınması gerektiğini vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

YÖK Başkanı Erol Özvar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı’nda konuştu. Özvar, öğretim yöntemleriyle birlikte ölçme değerlendirme anlayışlarını da yenilemeleri gerektiğini belirterek, çoktan seçmeli sınavların yanı sıra, disiplinin niteliğine uygun yazılı sınavlara, projelere, uygulamalara ve araştırma çalışmalarına daha fazla yer verilmesi gerektiğini ifade etti. Özvar, üniversitelerde kontenjanlar ve sınıf başına düşen öğrenci sayılarının her bölümde düştüğünü belirterek, öğrenci kalabalığının azaldığı bir ortamda hâlâ aynı sınav türünde ısrar etmenin öğrenim kalitesini düşüreceği değerlendirmesinde bulundu.

Yazmaya, projeye ve anlatıma dayalı yeni usullerin üniversitelerde benimsenmesi gerektiğini aktaran Özvar “Sınıf anlayışının mutlaka değişmesi gerek. Artık sınıf eskisi gibi sınıf değil. Eğitimi sınıfın ötesine mutlaka taşımak zorundayız. Üniversite eğitiminin sadece sınıftaki derslerle sınırlı olması, üniversite eğitimini daraltmaktadır. Bu darlığı mutlaka artık genişletmek zorundayız. Öğrencilerimizle sadece sınıfta değil, sınıfın dışında da mutlaka hocalarımızla bir araya getirmek zorundayız” diye konuştu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala