1 trilyon avrodan Türkiye’ye özel pay! BBVA’nın Türk CEO’sundan yeşil finansman müjdesi

BBVA CEO’su Onur Genç, Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltmasının cari açık ve ekonomik kırılganlıkla mücadelede kritik önem taşıdığını belirterek “2029’a kadar ayırdığımız 1 trilyon avroluk sürdürülebilir finansman hedefimizden Türkiye’nin yüzde 10 ile 15 arasında bir pay almasını bekliyoruz” dedi.

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Yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm yatırımları için küresel ölçekte finansman arayışı hız kazanırken, bankacılık devi BBVA’dan Türkiye’ye 150 milyar avroya kadar kaynak desteği mesajı geldi. BBVA, 1 trilyon avroluk sürdürülebilir finansman hedefinin yüzde 10-15’ini Türkiye’ye yönlendirmeyi bekliyor. Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen BBVA CEO’su Onur Genç ve Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, küresel enerji dönüşümünden yeşil finansman hedeflerine, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarından şirketleri bekleyen karbon düzenlemelerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Küresel konjonktürde artan jeopolitik gerilimlerin, savaşların ve yükselen enerji maliyetlerinin ülkelerin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini vurgulayan Onur Genç, kendi enerjisini üretemeyen ülkelerin ağır bir maliyet yüküyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Almanya’nın Rusya-Ukrayna savaşı sonrası doğal gaz maliyetlerinin üç katına çıkmasıyla yaşadığı rekabetçilik kaybını örnek gösteren Genç, sürdürülebilirlik yatırımlarının artık çevresel bir sorumluluktan öte, şirketler ve ülkeler için bir “varoluş ve rekabet meselesi” hâline geldiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin son 50-60 yıllık tarihinde yaşadığı krizlerin temelinde enerji ithalatından kaynaklanan cari açığın yattığını ifade eden Genç, bu kronik sorunun çözümünün yeşil dönüşümden geçtiğini vurguladı. Genç “Bizim karşılaştığımız kriz diye nitelendirebileceğiniz birçok konunun özünde cari açık vardır. Bunu düzeltemediğimiz için yıllardır ekonomide dalgalanmalar yaşıyoruz. Körfez’de savaş oluyor, enerji maliyetleri nedeniyle en çok Türkiye etkileniyor. Cari açık konusunu çözmeden politik durumlardan bağımsız her zaman bir kırılganlıkla karşı karşıya olacağız. Onu çözebilmenin yolu da yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik yatırımlarından geçiyor” diye konuştu.

YÜZDE 15 PAY HEDEFİ

İhracatçı şirketleri bekleyen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na da değinen Genç, ana pazar Avrupa Birliği’ne ihracat yapan Türk sanayicilerinin ve KOBİ’lerin dönüşüme ayak uydurmamaları hâlinde ek maliyetlerle pazar payı kaybedecekleri uyarısında bulundu. BBVA Grubu olarak sürdürülebilir finansmanı stratejik önceliklerinin merkezine koyduklarını anlatan Genç, 2018-2029 yıllarını kapsayan 1 trilyon avroluk sürdürülebilir finansman taahhüdünde beklentilerin üzerinde ilerlediklerini kaydetti. İlk 300 milyar avroluk hedefi bir yıl erken tamamladıklarını, 2025-2029 dönemini kapsayan 700 milyar avroluk yeni hedefin ise şimdiden 250 milyar avrosunu gerçekleştirdiklerini aktaran Genç “BBVA 25 ülkede faaliyet gösteriyor. Toplam kârımızın yüzde 8’i Türkiye’den geliyor. Buna rağmen 1 trilyon avroluk sürdürülebilir finansman hedefimizden Türkiye’nin yüzde 10 ile 15 arasında bir pay almasını bekliyoruz. Bu, kârlılık payının çok üzerinde bir oran. Hem elimizdeki proje stoku hem de buradaki ekibimizin başarısı bu hedefi destekliyor. Yenilenebilir enerji, depolama sistemleri ve uçtan uca elektrifikasyon yatırımları finansmanımızda aslan payını alıyor” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise Türkiye’nin 2040 enerji vizyonu ve elektrifikasyon hedefleri doğrultusunda büyük altyapı projelerine liderlik ettiklerini söyledi. Sadece güneş ve rüzgâr enerjisi alanındaki yatırımlarının 8 milyar dolara ulaştığını açıklayan Akten “2026’nın ilk 8 ayında elektrikli araçlar ve şarj altyapısına 27 milyar liranın üzerinde finansman sağladık. Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası kalkınma bankalarını da Türkiye’deki projelere çekerek yurt dışından taze kaynak getiriyoruz. Sanayide enerji verimliliği ve modernizasyon yatırımlarıyla şirketlerin enerji maliyetlerini yüzde 37’ye varan oranlarda düşürmelerine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“FON KRİZİ KARANTİNAYA ALINDI”

Türkiye gündemindeki fon krizine ilişkin soruları cevaplandıran BBVA CEO’su Onur Genç, fon krizinin bankacılık sistemini tehdit eden bir büyüklükte olmadığını vurguladı. Genç “Rakamlarımıza baktığımızda bankacılık sektörüne etkisi oldukça limitli. Belirli sayıdaki oyuncunun etkilendiği bu alan ‘karantinaya alındı’ ve şu anda çözülmeye çalışılıyor. Şirketlerin kredi talebinde de bir bozulmaya yol açmadı. BBVA bugüne kadar Türkiye’ye 9,3 milyar avro getirmiş en büyük yabancı yatırımcıdır. Bu olayın yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışını değiştireceğini düşünmüyorum” dedi.

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