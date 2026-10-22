Garanti’de hedef 3,5 trilyon TL! Banka COP31’İN küresel bankacılık partneri

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman hedefini 3,5 trilyon liraya yükseltti.

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9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek COP31 öncesinde bankanın sürdürülebilir dönüşüm alanındaki stratejilerini paylaşan Garanti BBVA CEO’su Mahmut Akten, 2018-2025 dönemi için belirlediği 400 milyar TL’lik sürdürülebilir finansman hedefine planlanandan önce ulaştıklarını, 2029’a kadar yeni hedeflerini 3,5 trilyon TL olarak belirlediklerini ifade etti.

2026’nın üçüncü çeyreği itibarıyla 1,9 trilyon TL sürdürülebilir finansman hacmine ulaştıklarını dile getiren Akten “Dünya Bankasının Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu’na göre, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefine ulaşabilmesi için 2022–2040 döneminde yaklaşık 165 milyar ABD doları ilave yatırıma ihtiyacı bulunuyor. Bu tutarın 11 milyar dolarlık kısmının imalat sanayisinden gelmesi gerekirken, Garanti BBVA bu devasa dönüşümün finansmanında öncü bir rol üstleniyor. Bizim için önemli olan yalnızca sağladığımız finansmanın büyüklüğü değil, bu kaynaklarla hangi yatırımların hayata geçirildiği ve şirketlerin dönüşümüne nasıl katkı sağlandığıdır” ifadesini kullandı.

12 YILDA 7,7 MİLYAR DOLAR

Yenilenebilir enerji projelerine 2014’ten bu yana 7,7 milyar doları aşkın finansman sağladıklarını ifade eden Akten, BBVA grubunun 2025-2029 arasında 700 milyar avroluk sürdürülebilirlik finansmanı hedefi belirlediğini, bunun yüzde 15-20’sinin Türkiye’de kullandırılmasını hedeflediklerini vurguladı. Güneş ve rüzgâr enerjisinde dev projeleri finanse ettiklerini, elektrikli araç ve şarj altyapısına 27 milyar lira kaynak aktardıklarını söyleyen Akten, COP31’de BBVA ile birlikte kuracakları pavilyonda uluslararası yatırımcılar ile Türkiye’nin potansiyelini buluşturacaklarını, zirveyi sadece taahhütlerin değil, somut projelerin ve kalıcı iş birliklerinin üretildiği bir platforma dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı.

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