Bakan Çiftçi'den COP31 açıklaması! 58 bin personel görev yapıyor

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, COP31 Zirvesi kapsamında Antalya ve çevre illerde 58 bin personelle güvenlik tedbiri alındığını açıkladı. Çiftçi, iklim değişikliğinin sel, heyelan ve kuraklık kaynaklı göç gibi risklerle kamu düzenini de etkilediğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'nin üçüncü gününde yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, zirve kapsamında 58 bin personelin görev aldığını bildirdi.

Dünya Liderler Zirvesi'nin açılış toplantısına katıldığını belirten Çiftçi, daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelerek güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdiğini ve zirve alanındaki stantları ziyaret ettiğini aktardı.

58 BİN PERSONELLE ÜÇ KUŞAKLI GÜVENLİK TEDBİRİ

NATO Zirvesi'nde uygulanan yüksek güvenlik standardının COP31'de de sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, Antalya merkezli üç kuşak halinde planlanan tedbirler kapsamında çevre illerin de çalışmalara dahil edildiğini kaydetti.

Çiftçi, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD birimlerinden oluşan 58 bin personelin karadan, denizden ve havadan görev yaptığını ifade etti.

Bakan Çiftçiden COP31 açıklaması! 58 bin personel görev yapıyor

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİR GÜVENLİK MESELESİ"

İklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olarak ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, sel, heyelan ve kuraklık kaynaklı göçün kamu düzenini etkileyebilecek riskler oluşturduğunu belirtti. Çiftçi, iklim değişikliğini bir “risk çarpanı” olarak değerlendirdiklerini ve planlamalarını bu doğrultuda yaptıklarını söyledi.

GAZZE'DEKİ ÇEVRE YIKIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Zirve alanında yer alan “Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikayesi” sergisini de ziyaret ettiğini aktaran Çiftçi, İsrail saldırılarının Gazze'de yalnızca şehirleri değil, toprağı, suyu, havayı ve asırlık zeytinlikleri de etkilediğini ifade etti.

Sergide yer alan zeytin ağacı ve 1948'den bu yana saklanan ev anahtarlarının Filistin halkının dönüş umudunu temsil ettiğini belirten Çiftçi, çevresel adaletin insan onurundan ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti.

Çiftçi, COP31 Zirvesi'nin adil, yeşil ve huzurlu bir dünyanın inşasına katkı sunması temennisinde bulundu.

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