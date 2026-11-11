Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Antalya'da paylaşım: COP31'de çay molası

Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Paşinyan, çay içtiği anları, "COP31'de çay molası" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

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Antalya'daki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Zirvesi'ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çay içtiği anları sosyal medyada paylaştı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda devam ediyor.

Bu kapsamda zirveye katılan liderlerden biri de Ermenistan Başbakanı Paşinyan oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşen Paşinyan'ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

"COP31'DE ÇAY MOLASI"

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, çay içtiği anları, "COP31'de çay molası" notuyla kişisel Instagram hesabından paylaştı.

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