Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > İsrail, Refah'ta bir evi bombaladı! 3'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Refah'ta bir evi bombaladı! 3'ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Refah&#039;ta bir evi bombaladı! 3&#039;ü çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınağı haline gelen Refah'a İsrail'in saldırıları devam ediyor. Refah'ın En-Nasr beldesinde bir evi bombalayan İsrail güçleri, 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 8 Filistinliyi öldürdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı olan Refah da saldırı altında. İsrail güçleri son olarak Refah kentinin doğusundaki En-Nasr beldesinde bir evi bombaladı. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, söz konusu saldırıda 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinde de bir evin İsrail uçaklarının bombardımanına maruz kaldığı vurgulanan haberde, İsrail güçlerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesine uyguladığı kuşatmanın da sürdüğüne işaret edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi çevresini havadan ve karadan bombalamaya devam ettiği bilgisi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a İsrail saldırılarından kaçarak sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası çapta İsrail'e Refah'a kara saldırısı düzenlememe konusunda uyarılar yapılmasına rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sık sık Refah'a yönelik saldırı planını dile getiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çad'da çoban-çiftçi çatışmasında 42 kişi öldü - DünyaÇobanlarla çiftçiler birbirine girdi, 42 kişi öldüGazze'de son durum... Hamas'ın gölgesi Mervan İsa için ABD'den İsrail'e istihbarat! - DünyaHamas'ın 'gölge'si böyle bulunmuşEndonezya'da büyük deprem! 6,1 ile sallandılar... - DünyaEndonezya'da büyük deprem! 6,1 ile sallandılar...ABD askerleri, teröristleri andı! Çelenk bırakıp, kurdele taktı - DünyaABD askerleri, teröristleri andı!BM Genel Kurulu güvenli yapay zeka kullanımına yönelik ilk karar tasarısını kabul etti - DünyaBM'den bir ilk! Yapay zeka tasarısı kabul edildiİsrail'de Savaş Kabinesi oturumu iptal edildi! Netanyahu'nun evinin önünde olay çıktı - Dünyaİsrail'de neler oluyor? Kabine iptal, sokaklar yangın yeriAB’den Putin’i çıldırtacak karar! Rusları kendi paralarıyla vuracaklar - DünyaAB’den Putin’i çıldırtacak karar!Dünyadaki herkes bunu izlemeli! İsrail'in 4 genci SİHA ile avladığı görüntüler dehşete düşürdü - Dünyaİsrail 4 genci SİHA ile avladı, görüntüler dehşete düşürdüAB kararını verdi! Bosna Hersek'le üyelik müzakereleri başlayacak - DünyaAB'den Bosna Hersek kararı! Müzakereler başlayacakThe Economist’in kapağında İsrail’in yalnızlığına ağıt - Dünyaİsrail’in yalnızlığına ağıt
Sonraki Haber Yükleniyor...