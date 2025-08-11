Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aşırı sıcaklar altyapıyı vurdu! Lübnan'da elektrikler kesildi

Aşırı sıcaklar altyapıyı vurdu! Lübnan'da elektrikler kesildi

Güncelleme:
Lübnan’da gece yarısından bu yana ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi devam ediyor. Kesinti nedeniyle halk, elektrik ihtiyacını küçük özel jeneratörlerle karşılıyor.

Lübnan’da gece yarısından bu yana ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi devam ediyor. Yetkililer, kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Lübnan Elektrik Kurumu (EDL) tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcak ve nem nedeniyle ülkenin orta kesimindeki Zouk elektrik santralinde yüksek voltaj trafosunda arıza meydana geldiği, bunun da ülke genelinde elektriğin kesilmesine yol açtığı belirtildi.

HALK KENDİ YÖNTEMLERİYLE BAŞA ÇIKIYOR

Teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kesinti nedeniyle halk, elektrik ihtiyacını küçük özel jeneratörlerle karşılıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü, son günlerde ülkede şiddetli bir sıcak hava dalgası yaşandığını, bazı bölgelerde sıcaklığın 45°C’ye, nem oranının ise yüzde 80’e ulaştığını bildirdi. Lübnan’da uzun süredir yetersiz iletim hatları ve elektrik üretim tesisleri nedeniyle ev ve kurumlarda günlük saatler süren kesintiler yaşanıyor.

