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Atlantic Council'dan şaşırtan rapor: Türkiye, Batı'nın yapamadığını yaptı

Kaynak: Dış Haberler
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Atlantic Council&#039;dan şaşırtan rapor: Türkiye, Batı&#039;nın yapamadığını yaptı
Türkiye, Batı, Afrika, Sahel, Ankara, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantic Council, yayımladığı kapsamlı analizde Türkiye’nin Afrika’daki etkisini “oyun değiştirici” olarak tanımladı. Eski Pentagon yetkilisi Jordanna Yochai imzasıyla hazırlanan raporda, özellikle Sahel bölgesinde Türkiye’nin Batı’nın dolduramadığı boşlukları başarıyla kapattığına dikkat çekildi.

Düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin Sahel bölgesinde artan etkisi kapsamlı biçimde ele alındı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın eski görevlilerinden Jordanna Yochai imzasıyla yayımlanan çalışmada,  Türkiye’nin askeri, ekonomik ve diplomatik adımları raporda “oyun değiştirici” olarak tanımlanırken, özellikle Burkina Faso, Mali, Nijer ve Çad ile kurulan ilişkilerin ulaştığı düzeye dikkat çekildi.

Atlantic Council'dan şaşırtan rapor: Türkiye, Batı'nın yapamadığını yaptı - 1. Resim

"TÜRKİYE BATI'NIN YAPAMADIĞINI YAPTI"

"Türkiye’nin savunma iş birlikleri sahada somut sonuçlar üretiyor ve Batı’nın dolduramadığı boşlukları etkin biçimde kapatıyor" görüşünü dile getiren yazar, Türk savunma sanayisine dikkat çekti.

SAVUNMA ORTAKLIĞI GÜÇLENİYOR

Rapora göre, Türkiye’nin Sahel ülkelerine yönelik askeri desteği sadece ekipman sevkiyatıyla sınırlı değil. Bayraktar TB2, Anka-S, Aksungur ve Akıncı gibi Türk yapımı insansız hava araçları, bölge ordularının kapasitesini belirgin şekilde artırıyor.

Mali’nin 2024 yılında Kidal kentini yeniden kontrol altına alması sürecinde Türk İHA’larının “kritik rol” oynadığı vurgulandı. Burkina Faso Cumhurbaşkanı da Türk savunma ürünlerini “ülkenin cephaneliğinin bel kemiği” olarak tanımladı.

Atlantic Council raporunda, Türkiye’nin sadece askeri değil, ekonomik olarak da Sahel bölgesinde etkin olduğu vurgulandı. Mali ile olan ticaretin 20 yılda yüzde 32.000 arttığı, Türk firmalarının Nijer’de havalimanı ve beş yıldızlı otel inşa ettiği belirtildi. Bu yatırımların savunma iş birliğine altyapı hazırladığı ifade edildi.

Analizde, Türkiye’nin bölgedeki varlığının aynı zamanda Batı dışı alternatiflere olan bağımlılığı da azalttığı belirtildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Türk askeri teçhizatı, Rusya ve Çin gibi aktörlerin sunduğu sistemlere uygun fiyatlı ve kaliteli bir alternatif sunmaktadır. SADAT gibi aktörler, bölgede güvenlik eğitimine katkı sunarak bazı devletlerin Rusya’ya olan bağımlılığını dengeleyebilir."

Eski Pentagon yetkilisi Jordanna Yochai imzasıyla hazırlanan raporda, özellikle Sahel bölgesinde Türkiye’nin Batı’nın dolduramadığı boşlukları başarıyla kapattığına dikkat çekildi.
 Eski Pentagon yetkilisi Jordanna Yochai imzasıyla hazırlanan raporda, özellikle Sahel bölgesinde Türkiye’nin Batı’nın dolduramadığı boşlukları başarıyla kapattığına dikkat çekildi.

SAHEL'DEN TÜRKİYE'YE YÖNELEN GÜVEN

Türkiye’nin savunma ihracatıyla birlikte diplomatik etki alanı da genişledi. Mali, Burkina Faso ve Çad gibi ülkelerin Türk ortaklara "en üst düzey devlet nişanları" vermesi bu güvenin göstergesi olarak yorumlandı.

Ayrıca Türkiye’nin Sahel ülkeleriyle yaptığı eğitim ve danışmanlık anlaşmaları sayesinde bölge ordularının kapasite geliştirmesine katkı sağladığı vurgulandı.

ORTAKLIKTA ESNEKLİK ÖNE ÇIKIYOR

Atlantic Council analizine göre, ABD’nin hukuki sınırlamaları nedeniyle veremediği savunma yardımlarını Türkiye tarafından daha hızlı ve etkin şekilde sağlandı. 

Türkiye’nin esnek yaklaşımı, özellikle acil kabiliyet boşluklarının kapatılmasında belirleyici oldu.

TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAK POTANSİYEL TAŞIR

Bazı uzmanların görüşlerine de yer verilen analizde, Türkiye’nin Sahel’e yönelik açılımının Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi aktörleri geride bıraktığına dikkat çekildi. 

Raporda son olarak şu değerlendirmeye yer verildi:

"Türkiye ile kurulacak ortaklıklar, ABD’nin bölgedeki bazı hedeflerini ilerletebilir. Ancak bu ilişkiler dikkatle tasarlanmalı, dinamik şekilde izlenmeli ve Batı’nın bölgesel hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olunmalıdır."

Kaynak: Dış Haberler

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