Bu evde uyanınca ülke değişiyor! Yapboz kasaba şoke etti

Avrupa’nın en tuhaf sınır kasabalarından biri olan Baarle-Nassau, benzersiz yapısıyla dikkat çekiyor. Öyle ki, bu kasabada tek bir ev aynı anda hem Hollanda’da hem de Belçika’da bulunabiliyor.

İKİ ÜLKE TEK ÇATI ALTINDA

Hollanda’nın Baarle-Nassau belediyesi, Belçika’nın Baarle-Hertog kasabasının 20’den fazla enklavına ev sahipliği yapıyor. Hatta bu enklavların bazılarının içinde yeniden Hollanda’ya ait bölgeler yer alıyor. Sonuç olarak bazı evler iki ülke arasında bölünmüş durumda.

Kimi çiftler, gözünü açtığında farklı bir ülkede uyanıyor; hatta basit bir bardak su almak için evin içinde başka bir ülkenin sınırını geçmek zorunda kalıyor.

BEYAZ HAÇLAR ÜLKE SINIRI

Kasabada ülke sınırını anlamanın en kolay yolu, zemindeki beyaz haç işaretleri. Bir tarafında “NL” (Hollanda), diğer tarafında “B” (Belçika) yazıyor. Evlerin kapı numaraları da hangi ülkeye ait olduklarını göstermek için ilgili bayraklarla işaretlenmiş durumda.

GÜNLÜK HAYATTA FARKLILIKLAR

İki ülkenin farklı yasaları kasabada ilginç sonuçlar doğuruyor. Havai fişekler Hollanda’da yalnızca yılbaşı öncesi satılabilirken, Belçika’da yıl boyunca alınabiliyor. Bu yüzden birçok Hollandalı, stok yapmak için Baarle-Hertog tarafına geçiyor.

TARİHİ KARMAŞA ORTA ÇAĞ'DAN GELİYOR

Kasabanın karmaşık sınır yapısı Orta Çağ’a kadar uzanıyor ve ancak 1995 yılında resmen çözüme kavuşturuldu. Bugün Baarle’nin yaklaşık 9.000 sakininin büyük çoğunluğu çifte vatandaşlığa sahip.